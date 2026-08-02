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En Directo | El Rosario acoge un año más la tradicional Romería de La Esperanza

Redacción RTVC
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Por primera vez la romería se celebrará en horario de tarde, con el objetivo de evitar las horas centrales de calor

La Esperanza celebra este domingo 2 de agosto su romería tratándose del cincuenta aniversario de la misma. Además, como peculiaridad este año pasará a celebrarse por primera vez en horario de tarde.

Todo ello, con el objetivo fundamental de evitar las horas centrales del día y las altas temperaturas asociadas a la actual ola de calor. Precisamente, por esto, el Ayuntamiento de El Rosario acogió el pasado viernes una reunión de urgencia con todos los estamentos implicados (áreas municipales, Comisión de Fiestas, Policía Local, etc.) para determinar el nuevo horario y garantizar el bienestar de personas y animales.

Imagen de Yamila Herrera.

Por tanto, la eucaristía en la iglesia de La Esperanza ha dado comienzo a las 18:00 horas y la romería inmediatamente después, en torno a las 19:00 horas. Así es que, La Esperanza acoge a miles de romeros este domingo y a una treintena de carretas y barcos. La jornada culminará al ritmo de las orquestas Wamampy y Acapulco a partir de las 21:00 horas.

Imagen de Yamila Herrera.

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