Gáldar se prepara para su Romería-Ofrenda

Este sábado tendrá lugar una de las citas más esperadas del calendario festivo de Gáldar con su Romería en honor al Señor Santiago de Los Caballeros

A las 17:00 horas comenzará la tradicional Romería-Ofrenda al Señor Santiago de Los Caballeros de Gáldar, en Gran Canaria. Es una de las citas más esperadas y concurridas del calendario festivo del municipio del norte de la isla y lo pueden seguir a través de nuestro canal de Youtube o en Canarias Play. También se retransmitirá en diferido en abierto a través del canal de TDT de Televisión Canaria a partir de las 23:55 horas.

544.ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar

La Romería-Ofrenda se perfila como uno de los acontecimientos más multitudinarios de las 544.ª Fiestas Mayores de Santiago de Gáldar. Los pagos y barrios del municipio ultiman la preparación de sus carretas y ofrendas para rendir homenaje al santo patrón en una jornada marcada por la tradición, las costumbres populares y la devoción. Durante el recorrido, las comitivas estarán acompañadas por numerosas agrupaciones musicales y formaciones folclóricas.

La cita comenzará a las 17:00 horas con el encuentro entre la corporación municipal de Gáldar, encabezada por el alcalde Teodoro Sosa, y la representación institucional del vecino municipio de Guía, en la rotonda de Becerril. Ambas corporaciones abrirán la comitiva, cuya salida está prevista a las 17:30 horas desde la Bajada de las Guayarminas. El itinerario continuará por la calle Capitán Quesada hasta llegar a la Plaza de Santiago.

Junto a las autoridades participarán la Guayarmina y el Bentejuí de las Fiestas Mayores de Santiago 2026, Aitana Rodríguez y Edgar Bolaños, acompañados por su Corte de Tenesoyas.

A la llegada de la romería a la plaza, el rector del Santuario, Manuel Reyes Brito, abrirá las puertas del Templo Santuario de Gáldar para recibir a los peregrinos. La programación concluirá con el Baile de Taifa en el escenario de la Plaza de Santiago y las actuaciones de DJ Promaster y Aythami DJ.

La Tradicional Romería-Ofrenda al Señor Santiago de los Caballeros de Gáldar 2026 estará precedida por una semana dedicada al folclore, con festivales y encuentros musicales en los que la tradición y la música canaria ocuparán un lugar destacado sobre el escenario de la Plaza de Santiago.