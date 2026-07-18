La Copa del Mundial, el icono más blindado de la FIFA

La selección que gane la final del Mundial de este domingo se llevará a su país la ansiada copa de la FIFA, que pesa 6,175 kilos y está hecha con oro de 18 quilates

La anhelada copa que levantará este domingo la selección ganadora del Mundial es seguramente el icono más conocido de la FIFA y también es la marca comercial más protegida del organismo futbolístico internacional para multitud de formatos, incluidos en 3D y figurativos.

Copa del Mundial de la FIFA

De 6,175 kilos y con oro de 18 quilates, el celebérrimo trofeo, que combina el dorado sobre una base verde brillante de malaquita y que representa a dos figuras humanas sosteniendo la Tierra, es un indudable reclamo comercial y publicitario que está muy controlado por la FIFA, que se reserva en exclusiva el uso económico a nivel mundial.

En el marco de uno de los mayores eventos deportivos y de propiedad intelectual del planeta, la FIFA ha protegido la imagen de la ansiada Copa del Mundo ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, en sus siglas en inglés, y con sede en Alicante) para una inmensa variedad de productos y servicios comerciales.

Este blindaje se refleja en que, de las 45 subdivisiones de la Clasificación de Niza de propiedad intelectual para ordenar internacionalmente el registro de marcas, la FIFA ha protegido la Copa para un total de 38.

De relojes a tarjetas de crédito

Desde relojes, joyas, cosméticos, jabones, pasta de dientes, detergentes, gasolinas, productos farmacéuticos y alimentos nutritivos a llaveros, adornos, abrelatas, bolígrafos, mochilas, maquinillas de afeitar, instrumentos musicales, navajas, gafas de sol, estuches y todo tipo de juguetes.

La Federación Internacional de Fútbol también se reserva el uso de la marca e imagen de la Copa del Mundo en artículos tan variopintos como televisores, reproductores de música y linternas hasta líquidos de frenos, tostadores, tapacubos, espejos, artículos de papelería, asientos de coches para bebés y hasta sábanas, ropa, alfombras y felpudos.

Se incluyen los productos alimentarios, desde la carne y pescado a las patatas fritas y frutos secos y, del mismo modo, el café, el cacao y todas las bebidas alcohólicas y refrescos, mientras que, en cuanto a los servicios, se prohíbe el uso en tarjetas de crédito, gasolineras, telefonía móvil, agencias de viajes, películas de cine, servicios educativos y de entretenimiento, así como en servicios de restaurantes y de comida rápida.

De esta manera, la FIFA evita que un tercero tenga la tentación de utilizar la imagen de la Copa para aumentar las ventas a través de un anuncio, camiseta, cartel o promoción comercial como si fuera un recurso decorativo. Para ello, las guías y advertencias sobre protección de marca recuerdan que el uso de logos, ‘wordmarks’, mascotas, trofeo o signos oficiales están estrictamente reservados tanto para la FIFA como para sus socios y licenciatarios autorizados.

El trofeo, que será para el ganador del duelo entre Argentina y España, es uno de los 200 artículos que la FIFA ha protegido en la EUIPO para reservarse el uso comercial en el mercado de Los 27, empezando por las propias siglas de la organización y siguiendo por logotipos, eslóganes, tipografía y mascotas, principalmente.

Trionda, más que un balón

Aunque se pueda pensar que es una más, el balón del Mundial, el Trionda, no es una simple pelota, sino un artículo con un diseño, marca y tecnología específica que también está protegida en la Euroagencia ubicada en Alicante por la multinacional Adidas.

Trionda, nombre que se refiere a ‘las tres ondas’ por los tres países organizadores (Estados Unidos, México y Canadá), usa el rojo, verde y azul inspirado en los símbolos nacionales de la hoja de arce para Canadá, el águila para México y la estrella para Estados Unidos, y sus paneles forman un triángulo como guiño a la unión de las tres sedes.

EFE / Antonio Martín