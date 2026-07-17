Cuarenta personas asistieron al taller de mejunje donde Francisco García explicó cómo hace la popular bebida de la fiesta de Los Labradores

El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, elaboró mejunje este jueves en el Museo de la Zafra. Preparó esta bebida tradicional para regalarla al público durante la próxima ofrenda de la Romería del Pino en Teror. Además, enseñó su receta a cuarenta personas durante un taller organizado por el área de Identidad del municipio.

Francisco García prepara 20 litros de mejunje para la Romería del Pino / Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

El área de Identidad organizó un taller de mejunje en el Museo de la Zafra, cuarenta personas acudieron a escuchar y ver al alcalde preparando el popular licor. Mientras iba preparando los ingredientes, con la ayuda del concejal de Identidad José Miguel Vera, el alcalde iba explicando el origen de esta bebida.

El origen de la tradición

“El mejunje es un licor que se inventó en el bar de Mariquita López en Santa Lucía casco, lo que hoy es el bar Guatatiboa”, explicó García.

“Las personas mayores que madrugaban para ir a misa o bien para empezar sus labores agrícolas pasaban por el bar y le pedían a Mariquita un mezcladito, que consistía en mezclar ron, miel y limón, de ahí salió la receta del mejunje”, cuenta el alcalde.

Los secretos de la receta

García detalló los ingredientes necesarios para elaborar la bebida de forma artesanal. El alcalde utiliza ron canario, miel de la zona y agua hervida con azúcar. Seguidamente, añade la corteza del limón quitando la pulpa blanca. También incorpora unas ramas de hierba luisa para darle un toque muy aromático al licor.

Finalmente, la mezcla necesita reposar en maceración durante un mes como tiempo mínimo. Después de ese periodo de espera, la dulce bebida ya queda lista para su consumo.

El destino del licor

Los cuarenta asistentes del taller siguieron las indicaciones del alcalde con muchísima atención. Asimismo, aprovecharon la productiva ocasión para plantear diferentes preguntas sobre los ingredientes utilizados.

Durante el proceso, el alcalde y el concejal José Miguel Vera utilizaron 15 litros de ron. Como resultado, consiguieron elaborar unos 20 litros del popular licor para las fiestas. Por consiguiente, los acompañantes de la carreta municipal regalarán este mejunje el próximo 7 de septiembre. El público de la Romería del Pino degustará la bebida durante el recorrido de la ofrenda.