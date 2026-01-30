Campos señala que la revocación de los tres ediles de Nueva Canarias tiene su origen en el abandono de García y los miembros del partido para pasarse a Primero Canarias

Nueva Canarias (NC) ha negado la acusación de deslealtad de los tres concejales de su formación en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, vertida a por el alcalde, Francisco García, y considera que es «una excusa» para expulsar a los ediles del grupo de gobierno.

El secretario general de Nueva Canarias, Luis Campos, ha asegurado que la expulsión es «la culminación de un proceso planificado de traición» y ha destacado «la dignidad y lealtad» de los concejales Yaiza Pérez, Ofelia Alvarado y Leví Ramos con el proyecto político con el que concurrieron a las urnas, mientras que «el alcalde es un tránsfuga».

Los concejales han negado durante una rueda de prensa que hubieran pedido una modificación de las áreas de gobierno y aseguran que comunicaron al alcalde la intención de su voto en la moción sobre el transfuguismo que desencadenó su destitución, por lo que Francisco García no puede mostrarse sorprendido.

Campos ha asegurado que lo sucedido este jueves tiene su origen en el abandono de García y el resto de los concejales de NC para pasarse a Primero Canarias.

Más tarde, el alcalde le retiró la portavocía a Yaiza Pérez y continuó «con numerosas humillaciones y obstáculos sufridos» por los concejales, quienes se mantuvieron leales al proyecto político con el que se presentaron a las últimas elecciones locales.

NC niega la acusación de deslealtad de sus concejales en el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Foto cedida por Nueva Canarias.

El partido ha trabajado con «responsabilidad»

El partido ha señalado que, pese a lo ocurrido durante este periodo, ha trabajado «con responsabilidad para garantizar la gobernabilidad del municipio» y seguirá haciéndolo.

Respecto a qué harán los concejales expulsados a partir de ahora, todos han indicado que trabajarán desde la oposición y han denunciado que «Santa Lucía queda en el caos sin una mayoría suficiente para gobernar».

Sobre el futuro, Campos ha insistido en que «los tiempos los marca Nueva Canarias, no decisiones basadas en la irresponsabilidad» y ese partido continuará contribuyendo a la gobernabilidad, como ha hecho hasta ahora.

Asimism, ha indicado que quienes deberían dar un paso a un lado son los seis tránsfugas que abandonaron la disciplina del partido, «¡estaría bueno que quienes tuvieran que irse fuesen los únicos que se han mantenido leales a los votantes!».

Improbable que se extienda a otras instituciones

También cree improbable que la situación generada en el Ayuntamiento de Santa Lucía pueda extenderse a otras instituciones en las que Nueva Canarias tiene representación, como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria porque en ellas los representante políticos «tienen más altura de miras».

NC cree también que los ciudadanos castigarán en las urnas «la decisión adoptada por Francisco García y sus concejales tránsfugas».