RTVC sigue desde el inicio todos los detalles de la situación sobre los casos de hantavirus que se detectaron en el crucero Hondius. Se espera que el buque llegue hasta el puerto de Granadilla el próximo domingo.

Activamos la señal en directo desde el punto al que se espera que llegue el buque en las próximas horas, en el puerto de Granadilla. Las autoridades han insistido en que el barco no atracará y fondeará en esta zona del sur de Tenerife. Los pasajeros del barco serán trasladados en pequeñas embarcaciones hasta el propio puerto de Granadilla y de ahí se trasladarán, en guaguas burbujas, a los aviones para su repatriación.