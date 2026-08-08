El ciudadano, reclamado por diez presuntas agresiones sexuales a su hija cuando era menor, padece varias enfermedades crónicas, necesita oxígeno permanente y utiliza una silla de ruedas

La Audiencia Nacional no se ha opuesto a la posible suspensión por razones humanitarias de la extradición a Reino Unido de un hombre de 80 años detenido en Fuerteventura, reclamado por las autoridades británicas por diez supuestas agresiones sexuales contra su hija cuando era menor.

Sede de la Audiencia Nacional en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

Los hechos investigados habrían ocurrido entre 1999 y 2001, cuando la menor tenía entre 14 y 16 años, en el domicilio familiar de Wickford, en Essex, y en la caravana familiar situada en Lulworth, Dorset. Según la legislación británica, el acusado podría afrontar hasta diez años de prisión por cada delito, mientras que la legislación española contempla una pena máxima de seis años.

Detenido en Puerto del Rosario

El hombre quedó detenido el 19 de febrero de 2026 a las 8:45 horas en Puerto del Rosario, en cumplimiento de una orden internacional de detención. Tras su arresto, quedó en libertad provisional con la obligación de comparecer cada quince días ante el Juzgado, además de otras medidas cautelares.

Su situación de salud ha adquirido especial relevancia durante el procedimiento. El ciudadano padece patologías que requieren el uso permanente de una máquina de oxígeno y necesita una silla de ruedas para desplazarse, circunstancias que la defensa ha planteado como motivo para evitar su entrega al Reino Unido.

Por este motivo, la Fiscalía y la Audiencia Nacional no se oponen a suspender la extradición por razones humanitarias. La decisión definitiva corresponde ahora al Consejo de Ministros.

Un informe médico desaconseja los desplazamientos largos

En abril de este año, la defensa solicitó que se denegara la extradición por razones humanitarias, además de reclamar la elaboración de un informe forense y garantías médicas “concretas, suficientes y verificables” por parte de las autoridades británicas. También planteó la posibilidad de aplicar otras medidas menos gravosas.

El Instituto de Medicina Legal de Las Palmas elaboró posteriormente un informe destinado a acreditar las dolencias del hombre, sus limitaciones de movilidad y los riesgos asociados a su desplazamiento al Reino Unido en caso de que finalmente se ejecutara la entrega.

El organismo concluyó que las patologías que presenta son crónicas y tienden a empeorar, además de señalar que el hombre se encuentra polimedicado.

El informe también recoge que dispone en su domicilio de una máquina de oxígeno de forma permanente, tanto durante el día como por la noche, por lo que los especialistas desaconsejan que realice desplazamientos largos.