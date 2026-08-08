El fuego permanece controlado y los equipos remueven el terreno para sofocar los focos que aún persisten

Los equipos de emergencia continúan trabajando para acabar con el incendio que afecta desde este viernes al Ecoparque Sur de Gran Canaria, donde el fuego permanece controlado. Las labores se centran ahora en remover el terreno para localizar y apagar las llamas que todavía quedan activas.

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Mientras avanzan los trabajos de extinción, parte de la basura que tenía como destino estas instalaciones se está derivando al vertedero de Salto del Negro, con el objetivo de garantizar la gestión de los residuos mientras se mantiene la intervención en el Ecoparque.

El fuego queda confinado dentro de las instalaciones

El incendio se declaró durante la tarde del viernes y, a las 19:30 horas, el fuego ya había quedado confinado en el interior del Ecoparque, según informaron fuentes del Cabildo de Gran Canaria. Los efectivos lograron controlar las llamas y evitar que se propagaran fuera de las instalaciones.

En el dispositivo participaron bomberos de San Bartolomé de Tirajana, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria del parque de Arinaga (Agüimes) y personal de Medio Ambiente del Cabildo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) informó de que dos intervinientes sufrieron inhalación de humo. El personal del Servicio de Urgencias Canario los atendió en el lugar y ninguno necesitó traslado a un centro hospitalario.

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Una gran columna de humo alertó a los servicios de emergencia

La primera llamada de emergencia llegó a primera hora de la tarde, después de que varios ciudadanos alertaran de una gran columna de humo visible desde la autovía GC-1 y procedente de las instalaciones del Ecoparque Sur.

Hasta el lugar se desplazaron diferentes dotaciones de bomberos y dos helicópteros, uno del Cabildo de Gran Canaria y otro del Grupo de Emergencias y Salvamento, para apoyar las labores de extinción.

También acudieron efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local y Protección Civil de San Bartolomé de Tirajana, que colaboraron en el dispositivo desplegado en torno a las instalaciones.

Restos de poda, posible origen del fuego

El Cabildo de Gran Canaria explicó que el incendio se inició por la «combustión de restos de poda», acumulados en gran cantidad como consecuencia de la acumulación de este tipo de residuos en zonas forestales durante el invierno.

Los trabajos continúan ahora con el objetivo de remover y enfriar el material afectado para eliminar por completo los focos que todavía permanecen en el interior del Ecoparque y dar por finalizada la emergencia.