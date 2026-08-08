La Policía Local de Santa Cruz acerca su labor a 624 escolares

Los menores participaron en actividades sobre seguridad digital, convivencia y prevención, además de conocer de cerca el trabajo de los agentes tutores y la Unidad Canina

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha participado activamente en la programación de las Escuelas de Verano municipales, con actividades dirigidas a 624 niños y niñas de cinco centros educativos de la capital. El programa ha combinado formación, prevención y actividades prácticas adaptadas a las distintas edades.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que “las Escuelas de Verano son también una oportunidad para formar a nuestros niños y niñas en valores, prevención y convivencia”. Según explicó, la presencia de la Policía Local permite acercar su trabajo a los menores desde una perspectiva educativa y de proximidad, especialmente en cuestiones como el uso responsable de las nuevas tecnologías y el respeto a los demás.

Formación para un uso seguro de la tecnología

Las sesiones estuvieron a cargo del agente tutor de la Policía Local, Isaac González, y contaron en tres de los centros con la participación de efectivos de la Unidad Canina. El programa llegó al CEIP Las Delicias, CEIP La Salud, CEIP Rafael Gaviño del Bosque, en María Jiménez, CEIP El Draguillo y CEIP Georgia Martín Hernández, en Vistabella.

El alumnado de cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria participó en charlas, dinámicas, proyecciones y exhibiciones diseñadas específicamente para su edad. Las actividades abordaron las principales precauciones relacionadas con el uso de teléfonos móviles, los riesgos de las redes sociales y la descarga y utilización de aplicaciones y videojuegos.

Los agentes también incidieron en la protección de los datos personales y la privacidad en Internet, con el objetivo de proporcionar a los escolares herramientas para identificar situaciones de riesgo y actuar de forma responsable en el entorno digital.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, señaló que “la figura del agente tutor desempeña un papel fundamental en la prevención y en la educación de nuestros menores, generando espacios de confianza en los que pueden aprender de una forma cercana y participativa”.

La Unidad Canina despierta el interés de los escolares

La programación permitió además que los menores conocieran de forma práctica el trabajo cotidiano de la Policía Local. Los escolares pudieron descubrir el equipamiento de un vehículo patrulla y acercarse a las funciones que desempeñan los agentes en su labor diaria.

En los centros que contaron con la participación de la Unidad Canina, los niños y niñas disfrutaron de exhibiciones y actividades sobre el trabajo de los binomios policiales, además de conocer los procesos de socialización y adiestramiento de los perros.

De León destacó que “la colaboración de la Unidad Canina, además, despierta un gran interés entre los escolares y nos permite transmitir valores como el respeto, el bienestar animal y el trabajo en equipo”.

Las actividades también sirvieron para sensibilizar a los menores sobre el cuidado responsable de las mascotas y el bienestar animal, al tiempo que mostraron el papel que desempeñan los agentes caninos en las diferentes funciones policiales.