El conjunto amarillo remonta al Cádiz (1-3) tras encajar un gol en el minuto 3 y firma una actuación de creciente dominio para levantar el prestigioso trofeo por segunda vez, después del título logrado en 2017

La UD Las Palmas conquistó este sábado su segundo Trofeo Ramón de Carranza, ocho años después de levantarlo por primera vez en 2017, tras imponerse al Cádiz por 1-3 en un encuentro que el conjunto canario comenzó perdiendo y terminó dominando con autoridad.

La UD Las Palmas conquista su segundo Trofeo Ramón de Carranza. @UDLP_Oficial

El Cádiz apenas necesitó tres minutos para adelantarse. Urko Izeta aprovechó el primer disparo a puerta del conjunto gaditano para batir a Las Palmas y poner el 1-0 en el marcador. El delantero, incorporado este verano procedente del Athletic de Bilbao, aprovechó así el primer golpe del encuentro.

Tras el tanto local, el partido entró en una fase de equilibrio, con Las Palmas intentando mover el balón con paciencia para hacerse con el control del juego. El conjunto amarillo comenzó a ganar presencia en campo contrario y a encontrar espacios ante un Cádiz que trataba de mantener su ventaja.

La remontada toma forma antes del descanso

El dominio canario encontró premio en el minuto 26. Kirian Rodríguez protagonizó la acción que terminó con el empate, después de que el japonés Taisei Miyashiro culminara la jugada para establecer el 1-1.

Las Palmas atravesó entonces sus mejores minutos y empezó a someter al Cádiz. Jokin Ezkieta tuvo que intervenir para evitar el segundo tanto visitante, aunque poco después no pudo impedir que el conjunto amarillo culminara la remontada.

En el minuto 32, Marvin inició una nueva acción por la banda derecha que terminó en el 1-2, obra de Manu Fuster, el otro jugador de banda del conjunto canario. Las Palmas había dado la vuelta al marcador y encaraba el tramo final de la primera parte con una clara sensación de superioridad.

Durante el último cuarto de hora antes del descanso, el equipo visitante mantuvo el control del encuentro, con una circulación de balón más fluida y una mayor presencia ofensiva. El Cádiz no encontró la manera de recuperar el mando y ambos equipos llegaron al descanso con el 1-2 en el marcador.

La UD Las Palmas conquista su segundo Trofeo Ramón de Carranza. @UDLP_Oficial

Las Palmas sentencia y el Cádiz se queda sin respuesta

Tras la reanudación, Las Palmas mantuvo la superioridad mostrada en el tramo final de la primera parte. El conjunto dirigido por Rubén de la Barrera mostró un armazón consolidado y una estructura que permitió controlar las principales fases del juego ante un Cádiz que comenzó a recibir los silbidos de su propia afición.

Las diferencias entre ambos equipos aumentaron al cumplirse la hora de partido. Jefté Betancor apareció en el minuto 60 para marcar el tercer gol de Las Palmas y poner tierra de por medio con el 1-3.

A partir de ese momento, el encuentro quedó marcado por la impotencia del Cádiz y el control de una UD Las Palmas muy bien engarzada. El conjunto amarillo gestionó su ventaja sin renunciar a buscar nuevas ocasiones, mientras el equipo gaditano fue incapaz de encontrar una reacción que le permitiera regresar al partido.

En la recta final, Ezkieta evitó el cuarto tanto de Las Palmas con una intervención salvadora. El guardameta gaditano metió una mano decisiva en el minuto 87 para desviar un disparo de Iñaki Fernández y mantener el 1-3.

El marcador ya no volvió a moverse y la UD Las Palmas levantó por segunda vez el Trofeo Ramón de Carranza, confirmando con una remontada ante el Cádiz la solidez mostrada especialmente a partir del empate de Miyashiro.

La previa

La UD Las Palmas incluyó al guardameta Dinko Horkas en la lista de 24 jugadores convocados para disputar este sábado el Trofeo Carranza frente al Cádiz CF. Pese a que el portero croata ha solicitado al club que facilite su salida tras recibir una oferta desde Emiratos Árabes Unidos.

La entidad amarilla no ha alcanzado un acuerdo con el club comprador y mantiene una postura firme respecto a las condiciones económicas que exige para cerrar la operación.

Convocatoria con presencia de la cantera

En la lista de convocados para el encuentro, que se pudo seguir en directo a través de Televisión Canaria a partir de las 20:30 (hora canaria) y que se disputará en el JP Financial Estadio, figuraban numerosos jugadores de la cantera. En cambio, no aparecía el lateral-extremo malagueño Cristian Gutiérrez. Cristian es otro de los futbolistas que podría cambiar de equipo antes del cierre del mercado, previsto para el próximo 1 de septiembre.

Tampoco formaron parte de la convocatoria Jesé Rodríguez, Jeremía Recoba, Viti, Cedeño, Sandro Ramírez, Ale García y Enrique Clemente, este último por un esguince de rodilla.

Los convocados

Los jugadores que viajaron este viernes a Cádiz son Horkas, Caro, Adrián Suárez (porteros), Marvin Park, Andrés Rodríguez, Álex Suárez, Sergio Ruiz, Jefté, Acimovic, Loiodice, Manu Fuster, Herzog, Miyashiro, Kirian, Iñaki, Bassinga, Pezzolesi, Carlos Navarro, Elías Romero, Iván Medina, Arvelo, Rafa Cruz, Villote y Aimar Domínguez.

Horario y dónde ver el Cádiz CF – UD Las Palmas

Dentro del despliegue especial para la pretemporada de los equipos canarios, Televisión Canaria ofreció el choque en directo a través de sus distintas plataformas:

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