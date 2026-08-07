El viceconsejero de Acción Exterior supervisa sobre el terreno las medidas desplegadas, refuerza la coordinación con las entidades canarias y las autoridades españolas y analiza las nuevas necesidades de la comunidad canaria

El viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, José Luis Perestelo, desarrolla estos días una agenda de trabajo en Venezuela para evaluar la evolución de la respuesta desplegada por el Ejecutivo autonómico tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. La visita, que se prolongará hasta el 15 de agosto, permitirá comprobar la evolución de las medidas puestas en marcha desde el inicio de la emergencia, reforzar la coordinación con las entidades canarias y las autoridades españolas presentes en el país y valorar las nuevas necesidades de los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela con el objetivo de seguir adaptando la respuesta del Gobierno de Canarias a la evolución de la situación.

Informa. RTVC.

El viceconsejero de Acción Exterior, José Luis Perestelo, junto a la nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Dayana Morales. Gobierno de Canarias

Se trata de la primera visita institucional del Gobierno de Canarias a Venezuela desde los terremotos y forma parte del plan de seguimiento diseñado por el Ejecutivo autonómico para mantener una respuesta permanente a la comunidad canaria, reforzar la coordinación sobre el terreno y adaptar las actuaciones a la evolución de la emergencia.

Seguimiento sobre el terreno

José Luis Perestelo ha destacado que «la respuesta del Gobierno de Canarias no terminó con las primeras ayudas. Este seguimiento nos permite comprobar sobre el terreno cómo están funcionando las medidas adoptadas, escuchar a las entidades canarias y seguir adaptando nuestra respuesta a las necesidades reales de nuestra gente».

La agenda de trabajo comenzó con la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Dayana Morales, quien asume la responsabilidad al frente de la Delegación en un momento especialmente relevante para el seguimiento de las actuaciones desplegadas tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Nueva delegada en Venezuela

Dayana Morales es licenciada en Contaduría Pública, titulada en Administración y Finanzas y cuenta con formación especializada en gestión estratégica y auditoría. Su trayectoria profesional se ha desarrollado en los ámbitos de la administración y la gestión financiera.

Desde noviembre de 2023 desempeñaba el cargo de secretaria de Dirección en la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias. Anteriormente ejerció como administradora de la Fundación de Emigrantes Canarios (FECAN), trabajó en la Fundación Canaria para la Salud en Venezuela (FUCASAV) y desarrolló durante ocho años labores de auditoría en el Ministerio del Poder Popular para Transporte Terrestre de Venezuela.

Su experiencia profesional y su conocimiento de la realidad de la emigración canaria en Venezuela refuerzan la labor de la Delegación del Gobierno de Canarias en un momento especialmente relevante para el seguimiento de las actuaciones desplegadas tras los terremotos del pasado mes de junio.

Reuniones institucionales y visitas

La nueva delegada se incorporó a la agenda institucional del viceconsejero durante la primera visita oficial a Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. Perestelo y Morales mantuvieron reuniones de trabajo con el cónsul general de España en Caracas, Ramón Molina, y con el consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de la Embajada de España en Venezuela, Julio Cruz, para analizar la evolución de la situación tras los seísmos y reforzar la coordinación entre ambas administraciones.

Asimismo, Perestelo visitó el centro logístico desde el que se coordina parte de la recepción y distribución de la ayuda humanitaria destinada a las zonas afectadas, especialmente al estado de La Guaira, una de las áreas más castigadas.

En el estado de Aragua, el viceconsejero visitó el Centro Hispano de Maracay, se reunió con la junta directiva de la Hermandad de Nuestra Señora de Las Nieves, que este año celebra su 50 aniversario, y acudió al ancianato de Cagua para abordar con sus responsables la atención que reciben los canarios de mayor edad. La agenda también incluyó reuniones con representantes de las entidades canarias para evaluar la evolución de la situación y las necesidades detectadas entre la comunidad canaria y sus descendientes tras la emergencia.

La visita permitirá completar este seguimiento durante los próximos días y actualizar el diagnóstico de la situación para continuar adaptando la respuesta del Gobierno de Canarias a la evolución de las necesidades de la comunidad canaria residente en Venezuela.

Respuesta tras la emergencia

Tras los terremotos del pasado 24 de junio, el Gobierno de Canarias activó un plan extraordinario de actuación para atender a los canarios y descendientes residentes en Venezuela.

Desde el inicio de la emergencia, el Ejecutivo autonómico ha mantenido una coordinación permanente con las 22 entidades canarias presentes en el país, la Delegación del Gobierno de Canarias en Venezuela y las autoridades españolas, lo que permitió identificar las necesidades más urgentes y canalizar las primeras ayudas de emergencia.

Gracias a la colaboración de particulares, empresas y entidades colaboradoras, se distribuyeron paquetes con alimentos de primera necesidad, agua y medicamentos entre las personas afectadas. Paralelamente, el Gobierno de Canarias puso en marcha una consulta médica de urgencia en La Guaira, gestionada a través de la Unión Canaria en Venezuela, que continúa prestando asistencia sanitaria e información a las personas afectadas.

Refuerzo de la atención social y sanitaria

Como parte de esta respuesta, el Ejecutivo aprobó una modificación presupuestaria de 1,8 millones de euros para reforzar durante los próximos meses la atención social y sanitaria a la comunidad canaria residente en Venezuela, con especial incidencia en La Guaira y Caracas.

Este refuerzo permitió ampliar en un 44,7 % la cobertura de los programas de alimentación, medicamentos y asistencia sanitaria correspondientes a la convocatoria de 2026, alcanzando a 8.356 beneficiarios de tarjetas de alimentos, 5.711 de medicamentos y 1.126 personas con cobertura sanitaria a través de la Fundación España Salud.

Perestelo ha subrayado que «las entidades canarias han vuelto a demostrar que son un pilar fundamental para llegar a quienes más lo necesitan. Nuestra obligación es seguir a su lado, escuchar sus necesidades y trabajar de forma coordinada para que la ayuda continúe llegando a la comunidad canaria en Venezuela».

El seguimiento que realiza estos días el viceconsejero permitirá continuar adaptando la respuesta del Gobierno de Canarias a la evolución de las necesidades de la comunidad canaria y sus descendientes en Venezuela, al tiempo que reforzará la coordinación con las entidades canarias y las autoridades españolas presentes en el país.