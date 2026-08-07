El Ayuntamiento actualiza el PEMULPA tras la mejora de las condiciones meteorológicas y mantiene la vigilancia en las zonas situadas por encima de los 400 metros en la vertiente norte de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha actualizado desde las 08:00 horas de este viernes la situación por riesgo de incendios forestales, que pasa de alerta máxima a alerta, a través del Servicio de Seguridad y Emergencias de la Concejalía de Seguridad, Convivencia y Cultura, siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias.

La actualización del Plan de Emergencias Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (PEMULPA) responde a la mejora de las condiciones meteorológicas que motivaron la declaración de la alerta máxima el pasado lunes y mantiene la vigilancia sobre las zonas situadas por encima de la cota de 400 metros sobre el nivel del mar en la vertiente norte de Gran Canaria.

Seguimiento de la situación y recomendaciones

El Ayuntamiento continuará realizando un seguimiento permanente de la evolución de la situación y mantendrá la coordinación con la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias y el resto de administraciones competentes para adaptar las medidas de protección en función de la evolución del riesgo.

Imagen de archivo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Asimismo, el Consistorio recuerda a la ciudadanía la importancia de mantener la máxima prudencia en las zonas forestales y de evitar cualquier conducta que pueda provocar un incendio. En este sentido, continúa vigente la recomendación de no hacer fuego sin autorización, no arrojar colillas ni otros residuos al monte y evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas en áreas forestales o próximas a ellas.

En caso de detectar un incendio, se debe avisar inmediatamente al 1-1-2, facilitar la ubicación del fuego y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. Además, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales sobre cualquier actualización de la situación.