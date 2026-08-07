La Policía Nacional le atribuye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal tras una travesía que puso en grave riesgo la vida de los ocupantes

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario a un hombre como presunto patrón de una embarcación que llegó a Fuerteventura con 20 migrantes a bordo.

Imagen de archivo llegada de personas migrantes a Canarias / RTVC

La investigación concluye que gobernó el pesquero desde Marruecos sin las medidas de seguridad necesarias y que puso en peligro la vida de los ocupantes. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La investigación permitió identificar al presunto patrón

Los agentes de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras desarrollaron la investigación durante varios días. Las declaraciones de tres testigos protegidos resultaron decisivas para esclarecer los hechos.

Como resultado de la operación, los agentes procedieron a su detención por un presunto delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Una travesía sin medidas de seguridad

La investigación concluye que el detenido gobernó en solitario el pesquero desde su salida de Marruecos hasta la llegada a Fuerteventura. Además, carecía de la cualificación náutica necesaria.

Según uno de los testigos, el investigado habría cobrado a algunos migrantes unos 30.000 dírhams marroquíes, alrededor de 2.700 euros, por el viaje.

La embarcación tampoco disponía de chalecos salvavidas, alimentos, agua ni otros elementos básicos de seguridad. Estas carencias, unidas al fuerte oleaje, comprometieron la estabilidad del pesquero.