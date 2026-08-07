El Ayuntamiento de Vallehermoso considera que incrementar la oferta de vivienda pública continúa siendo una de las principales prioridades municipales

El Ayuntamiento de Vallehermoso ha reiterado su plena disposición para culminar la cesión de tres parcelas de titularidad municipal, ubicadas en el casco de Vallehermoso y en el barrio de La Dama, con el objetivo de impulsar la construcción de nuevas viviendas públicas en el municipio.

Imagen archivo RTVC.

Cabildo de La Gomera

Las parcelas forman parte del convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Vallehermoso, VISOCAN y el Cabildo Insular de La Gomera, cuyo propósito es ampliar el parque público de viviendas y dar respuesta a la creciente demanda existente en el municipio.

La cesión fue aprobada por el Pleno de la Corporación el 7 de marzo de 2024 y, desde entonces, el Ayuntamiento ha continuado trabajando para facilitar el desarrollo de este proyecto. En este tiempo se han ejecutado actuaciones de demolición y desmonte en los terrenos previstos, mejorando significativamente sus condiciones para hacer posible la futura promoción de viviendas.

El Ayuntamiento considera que incrementar la oferta de vivienda pública continúa siendo una de las principales prioridades municipales, al tratarse de una herramienta fundamental para facilitar el acceso a una vivienda digna y contribuir a la fijación de población en el municipio.

Ayuntamiento de Vallehermoso

En este sentido, el alcalde de Vallehermoso, Emiliano Coello, destaca que “el Ayuntamiento ha cumplido con los compromisos asumidos, acondicionando las parcelas para que puedan destinarse a este fin. Ahora confiamos en que se continúe avanzando en la tramitación necesaria para hacer realidad una actuación muy esperada por nuestros vecinos”.

Asimismo, el Ayuntamiento ha solicitado a VISOCAN que continúe impulsando los trámites necesarios para materializar la construcción de estas viviendas, en cumplimiento del convenio suscrito entre ambas entidades y el Cabildo Insular de La Gomera.

Coello subraya que “la colaboración entre administraciones es clave para responder a una de las principales necesidades del municipio. Seguiremos trabajando para que estas viviendas sean una realidad lo antes posible y ampliar así el parque público de Vallehermoso”.