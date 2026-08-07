El defensa central, que llega libre procedente del Kasimpasa turco, firma por dos temporadas con el conjunto amarillo

La UD Las Palmas ha anunciado este viernes el fichaje del defensa internacional ghanés Nicholas Opoku para las dos próximas temporadas, por lo que permanecerá vinculado al club amarillo hasta el 30 de junio de 2028.

Imagen de archivo. @NicholasOpoku_

El central cumplirá 29 años el próximo martes y llega libre tras su etapa en el Kasimpasa, de la Superliga de Turquía, poniendo fin a una trayectoria que también le ha llevado por algunas de las principales ligas europeas.

Trayectoria internacional

Formado en el fútbol ghanés, Opoku dio el salto al fútbol profesional en el Berekum Chelsea antes de iniciar su aventura europea en el Club Africain. En el conjunto tunecino conquistó la Copa de Túnez durante la temporada 2017-2018.

Su rendimiento le permitió dar el salto a la Serie A italiana con el Udinese, desde donde posteriormente recaló en el Amiens SC, equipo con el que disputó varias temporadas en el fútbol francés.

La UD Las Palmas destaca que Nicholas Opoku sobresale «por su fortaleza física, contundencia en los duelos, velocidad al corte y capacidad para iniciar el juego desde la línea defensiva».