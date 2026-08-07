La avería obligó a reprogramar la actividad prevista en el área quirúrgica y a derivar cuatro intervenciones inaplazables al hospital de la Candelaria

La avería se produjo mientras se maniobraba en el trasvase de carga entre cuadros eléctricos y afectó a la climatización del área quirúrgica, detalla en un comunicado la Consejería de Sanidad.

Una vez detectada la avería, se comenzó con la reparación de la misma y se activó el protocolo del servicio de Medicina Preventiva para garantizar las condiciones de seguridad ambiental necesarias en el área quirúrgica.

El HUC vuelve a la normalidad tras producirse una avería este jueves. Consejería de Sanidad

El proceso se realizó en la tarde noche de ayer, lo que ha permitido que el funcionamiento de los quirófanos permanezca hoy, viernes, en estado óptimo para su utilización.

Sanidad recuerda que el HUC se encuentra en un proceso de mejora de su capacidad eléctrica con una inversión de cerca de cinco millones de euros y la incorporación de cuatro nuevos transformadores, lo que permitirá continuar proyectando áreas de mejora en innovación y equipamiento que requieran mayor potencia energética.

La Gerencia del HUC agradece la colaboración de los profesionales tanto para resolver la incidencia lo antes posible como para atender a los pacientes afectados «de forma ágil y resolutiva», y lamenta los inconvenientes ocasionados.

Asimismo, pone en valor la labor brindada por el hospital de la Candelaria para atender a los pacientes del HUC en la tarde de ayer y la colaboración del Servicio de Urgencias Canario para que la derivación se efectuara de forma rápida y que el incidente no afectara a la programación quirúrgica inaplazable prevista.