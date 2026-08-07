El Cabildo de Tenerife promueve el consumo de papa blanca local

Más visibilidad a la papa blanca local de Tenerife a través de una campaña bajo el lema ‘Haz girar tu mundo’

Se desarrollará durante los meses de agosto y primera quincena de septiembre, coincidiendo con la cosecha. Esta iniciativa está alineada con los ejes estratégicos del Plan Insular de la Papa de Tenerife para reforzar la comercialización y la visibilidad del sector agrario de la isla

Esta acción se alinea con los ejes estratégicos sobre los que pivota el Plan Insular de la Papa de Tenerife. Cabildo de Tenerife

El consejero de Sector Primario, Valentín González, destaca que el objetivo de esta iniciativa “es conectar emocionalmente al consumidor con el producto local, poniendo en valor el esfuerzo diario que hay detrás de cada papa de Tenerife, frente a los retos de la competencia exterior”.

Esta acción se alinea con los ejes estratégicos sobre los que pivota el Plan Insular de la Papa de Tenerife. Un documento que nació del consenso entre todos los agentes del sector y las organizaciones agrarias, y que aborda la problemática del tercer cultivo más importante de la isla, tras la viña y el plátano, cuya producción está destina, fundamentalmente, al mercado interior.

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Valentín González incide en que “esta iniciativa plasma la voluntad del Cabildo de apoyar a los agricultores, ya que el sector afronta dificultades como los elevados costes de producción, la compleja competencia de precios con la papa importada, los problemas derivados de la sequía y la presencia de plagas”.

El Plan Insular se articula en torno a seis ejes estratégicos: la mejora de la competitividad, nuevas estrategias de comercialización, el fomento de la economía social, la multiplicación de la papa saneada, la protección de los agrosistemas, la biodiversidad y el impulso del autoabastecimiento