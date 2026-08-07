InicioNoticias de CanariasLanzarote y La Graciosa

Las altas temperaturas reducen las reservas de agua en Lanzarote

RTVC / EFE
Añade a RTVC en Google

El consumo durante el verano dificulta la recuperación de los depósitos y obliga a ajustar las suspensiones programadas del suministro

Las altas temperaturas y el incremento de la demanda de agua durante el mes de agosto han reducido las reservas de almacenamiento en Lanzarote. Aguas de Lanzarote y La Graciosa mantiene un seguimiento continuo del sistema y ha introducido ajustes en la planificación del suministro para garantizar el abastecimiento.

Trabajos en la red de abastecimiento en Lanzarote. Imagen Consorcio de Agua de Lanzarote
Trabajos en la red de abastecimiento en Lanzarote. Imagen Consorcio de Agua de Lanzarote

El aumento del consumo está dificultando que algunos depósitos recuperen sus niveles habituales de abastecimiento. Además, esta situación coincide con uno de los periodos de mayor demanda del año.

El consumo aumenta y bajan las reservas

El sistema de abastecimiento distribuye el agua desde los depósitos principales de Zonzamas, Arrecife y Las Breñas hacia otros depósitos situados en distintos municipios.

Sin embargo, las elevadas temperaturas y el incremento del consumo impiden que algunos de esos depósitos secundarios recuperen sus niveles entre un periodo de suministro y el siguiente.

Ajustes para garantizar el abastecimiento de agua

La entidad ha aplicado modificaciones temporales en la planificación de las suspensiones programadas del suministro. El objetivo consiste en mantener el equilibrio del sistema y reducir las afecciones a la población.

El Consorcio del Agua asegura que continuará adoptando las medidas necesarias mientras persistan estas condiciones excepcionales.

COMPARTE

ÚLTIMAS NOTICIAS

1-3 | La UD Las Palmas conquista su segundo Trofeo Ramón de Carranza

0-0 (3-4) | El Tenerife se lleva el Pepino de Oro tras imponerse al Leganés en los penaltis

Canarias mantiene la alerta por riesgo de incendios en El Hierro, La Gomera, La Palma y zonas de Tenerife y Gran Canaria

Continúan los trabajos para extinguir el incendio del Ecoparque Sur de Gran Canaria

El Cabildo abre el sentido norte del viaducto del Guiniguada y adelanta el calendario de las obras

La AN no se opone a suspender la extradición de un hombre detenido en Fuerteventura

NOTICIAS RELACIONADAS