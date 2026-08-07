El consumo durante el verano dificulta la recuperación de los depósitos y obliga a ajustar las suspensiones programadas del suministro

Las altas temperaturas y el incremento de la demanda de agua durante el mes de agosto han reducido las reservas de almacenamiento en Lanzarote. Aguas de Lanzarote y La Graciosa mantiene un seguimiento continuo del sistema y ha introducido ajustes en la planificación del suministro para garantizar el abastecimiento.

Trabajos en la red de abastecimiento en Lanzarote. Imagen Consorcio de Agua de Lanzarote

El aumento del consumo está dificultando que algunos depósitos recuperen sus niveles habituales de abastecimiento. Además, esta situación coincide con uno de los periodos de mayor demanda del año.

El consumo aumenta y bajan las reservas

El sistema de abastecimiento distribuye el agua desde los depósitos principales de Zonzamas, Arrecife y Las Breñas hacia otros depósitos situados en distintos municipios.

Sin embargo, las elevadas temperaturas y el incremento del consumo impiden que algunos de esos depósitos secundarios recuperen sus niveles entre un periodo de suministro y el siguiente.

Ajustes para garantizar el abastecimiento de agua

La entidad ha aplicado modificaciones temporales en la planificación de las suspensiones programadas del suministro. El objetivo consiste en mantener el equilibrio del sistema y reducir las afecciones a la población.

El Consorcio del Agua asegura que continuará adoptando las medidas necesarias mientras persistan estas condiciones excepcionales.