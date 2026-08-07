La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria participará en cuatro nuevos proyectos que incidirán en medidas para «transformar»

El objetivo es transformar la educación superior, reforzar la resiliencia frente al cambio climático y avanzar hacia sistemas energéticos más sostenibles e inteligentes en territorios insulares.

La ULPGC participará en 4 proyectos europeos sobre energía, cambio climático y educación. ULPGC

Según ha precisado la institución de educación superior este viernes en un comunicado, al participar en estos proyectos europeos se consolida la posición de la Universidad en cuanto a especialización en desafíos de territorios insulares «y como puente de cooperación entre Europa, África y otras regiones del mundo«.

Además, estos proyectos «permitirán crear nuevas redes internacionales, incorporar resultados a la docencia universitaria y desarrollar soluciones que podrán reproducirse en otros territorios afectados por la insularidad, la vulnerabilidad climática o la dependencia energética», indica el comunicado.

Tres de las iniciativas cuentan con fondos del programa Erasmus+. Se desarrollarán conjuntamente con Maldivas, Mauricio y Cabo Verde, mientras que la otra es una acción ‘Twinning‘ dentro del programa Horizon Europe-WIDERA, que conectará las capacidades científicas y tecnológicas de Malta y Canarias con instituciones comunitarias especializadas en energía. La financiación de todos ellos asciende a 3,75 millones de euros.

Los cuatro proyectos:

El primero de esos proyectos, ‘PRO CLIMA‘, abordará la necesidad de integrar de manera transversal el cambio climático, la sostenibilidad y la biodiversidad en el sistema universitario de Maldivas, y tendrá una duración de cuatro años en los que se elaborará una hoja de ruta nacional con orientaciones y medidas concretas para consolidar a largo plazo la educación climática en este archipiélago índico.

El segundo proyecto, ‘SMART-HE‘, apoyará la transición de Mauricio hacia una economía verde y azul mediante la adaptación de la educación superior y de la formación técnica y profesional a las nuevas necesidades laborales, medioambientales y productivas, y contará igualmente con una duración de cuatro años.

El proyecto ‘DJUNTA‘ fortalecerá durante cuatro años las capacidades pedagógicas y la vinculación territorial de tres universidades de Cabo Verde. A través de programas de formación al profesorado de estos centros en educación interdisciplinar y participativa para la sostenibilidad. Incluye también una visita de aprendizaje a Canarias.

La cuarta iniciativa, ‘ISLANDERS‘, desarrollará nuevas herramientas para comprender y optimizar el consumo eléctrico en territorios insulares, y lo hará mediante un análisis del comportamiento energético de los aparatos eléctricos, la calidad del suministro y la información procedente de contadores inteligentes.

En este caso, Malta será el principal territorio de experimentación, mientras que Gran Canaria permitirá validar los modelos en otro sistema insular.

La ULPGC la que aporte datos climáticos, de generación fotovoltaica, eólica y de demanda eléctrica procedentes de mediciones realizadas durante más de dos años en medio centenar de hogares.

El vicerrector de Internacionalización y Cooperación de la ULPGC, Jin Taira, y el vicerrector de Investigación, Juan Alberto Corbera, han destacado en declaraciones remitidas con la nota que los cuatro proyectos vienen a reflejar «una de las grandes fortalezas de nuestra Universidad: convertir la experiencia adquirida en un territorio insular en conocimiento útil y transferible a otras islas».