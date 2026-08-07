El proyecto, financiado con fondos europeos y del Gobierno de Canarias, cuenta con una inversión de más de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses

El Gobierno de Canarias avanza en la rehabilitación de 88 viviendas del grupo Añaza I-10, en Santa Cruz de Tenerife, con una inversión superior a 1,7 millones de euros. Las obras permitirán mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y el confort de los edificios, mientras los responsables del proyecto han informado a los vecinos sobre su desarrollo.

Imagen archivo Añaza / RTVC

La directora del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Pino de León, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, mantuvieron un encuentro con los residentes para explicar el estado de los trabajos y resolver sus dudas.

Mejoras para reducir el consumo energético

La rehabilitación contempla la sustitución de los calentadores por sistemas de aerotermia. Además, los operarios renovarán las carpinterías de las solanas con nuevas estructuras de PVC.

Estas actuaciones permitirán reducir el consumo energético de los edificios. Como consecuencia, las familias también podrán disminuir el gasto de la factura eléctrica.

Asimismo, el proyecto incluye la instalación de un ascensor en el bloque D para mejorar la accesibilidad de los vecinos.

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Una inversión de más de 1,7 millones

La actuación dispone de un presupuesto subvencionable de 1,7 millones de euros. La mayor parte procede de los fondos europeos Next Generation EU, mientras que el resto lo aporta el Gobierno de Canarias.

Las obras han sido adjudicadas por 1,67 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses. La empresa Fachadas DIMUROL S.L. se encarga de los trabajos.

Durante la reunión con los residentes, los responsables del proyecto explicaron el desarrollo de la actuación y respondieron a las consultas planteadas por los vecinos.