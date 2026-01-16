Presentación de participantes del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 21:30 horas, acogerá la presentación de los participantes del carnaval de ‘Las Vegas’ a Trono Infantil, Gran Dama, Reina y Drag. Lo podrás seguir en directo en RTVC
Las Palmas de Gran Canaria celebra la presentación de sus 54 participantes en las galas del Trono Infantil, Gran Dama, Reina y Drag del carnaval 2026.
Fecha, hora y lugar de la presentación de aspirantes del carnaval de ‘Las Vegas’
El sábado 17 de enero, a las 21:30 horas, será la celebración de la gala que presentará a los participantes en las diferentes galas de elección. Este 2026 en el parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria se ha instalado un gran decorado inspirado a Las Vegas.
Los 54 participantes conocerán el orden de desfile
La gala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con la que arrancan las fiestas, tendrá como protagonistas a los 54 participantes de este año. 10 niñas participan en la gala de Trono Infantil, 11 candidatas optarán a Gran Dama, 13 aspirantes a Reina de ‘Las Vegas’ y 20 participantes compiten en la preselección de la Gala Drag.
Sonsoles Castillo y Pedro Machín son los encargados de presentar esta galay conducir el sorteo de orden de participación.
Aspirantes al Trono Infantil
- Zoe Santana Portocarrero con un diseño de Ana Portocarrero Martín: ‘Entre el mar y el cielo, Carnaval te quiero. Una historia por contar’.
- Sira Rodríguez Arbelo con diseño diseño elaborado por Loly Arbelo: ‘De La Barra a La Cícer pasando por La Puntilla llegamos a El Confital… glu glu glu y derechita pa’el Carnaval’.
- Anixua García Hernández con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: ‘Chacha pero mira tú ese circo y yo en el Carnaval… ¡Espero que tengan todos sus entradas porque el show ya va a empezar!’.
- Suhayla Lisbey Moya Rodríguez con un diseño de Kevin Rodríguez González: ‘Sobrevolando el cielo de mi ciudad’.
- Martina Ortiz Rodríguez con un diseño de David Romero Miranda: ‘Corazón valiente’.
- Elena Henríquez González con un diseño de Masbe Creaciones: ‘Té, estaba esperando’.
- Martina Álamo Soto con un diseño de Cristóbal Álamo Mirabal: ‘Brillo infantil para un Carnaval de oro’.
- Gala Nieves Mingorance con diseño de Jonás Hernández Toledo: ‘¡Viva mi Carnaval!’.
- Noa de los Bueis Domínguez con un diseño de Aarón Martín García: ‘Yo soy Carnaval’.
- Mishell Artiles Nieves con un diseño de Julio Vicente Artiles: ‘Un mundo por descubrir’.
La gala se celebrará el 25 de enero.
Aspirantes a Gran Dama
- Ángela del Rosario Tavío Medina con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Renacer».
- Luz Marina Domínguez García con un diseño de José Luis Tadeo López: «Un jardín en Las Vegas».
- Candelaria Cruz Cabrera con un diseño de Isaac Martínez Vicente: «El renacer a la dama».
- María Luisa Jeres Cabrera con un diseño de Rafael Déniz y Rosa María Montesdeoca: «Abraza el momento».
- Dolores Arbelo del Rosario con un diseño de Miguel Cruz Marrero: «El secreto de la reina de picas».
- Victoria Roldán Espino con un diseño de Mari Patrón Domínguez: «Forever Las Vegas».
- Carmen Rosa Toledo López con un diseño de Jonás Hernández Toledo: «La suerte de reencontrarnos».
- Elisa Domínguez Santiago lleva un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo: «¡Todo por él!».
- Aristela González Jaizme con un diseño de David Romero Miranda: «El colibrí de jade».
- Sonia Acosta Díaz con un diseño de Julio Vicente Artiles: «Eterna».
- Paqui Guarda Diepa con un diseño de la candidata: «Monarca azul».
La gala de la Gran Dama será el 8 de febrero.
Aspirantes a Reina
- Carla Benítez González con un diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia».
- Yaiza Desirée Caracena Almeida con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Lágrima de cristal».
- Guacimara Guedes Hernández con un diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño».
- Naomi Vega Martel con un diseño de Isaac Martínez Vicente: «Luz de los cielos».
- Evelyn Moreno Quintana con un diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia».
- Estrella Jiménez de Bruin con un diseño de Josué Saavedra Suárez: «Alquimia».
- Norma Ruiz Brito con un diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato».
- Naima González con un diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamaran».
- Dayanara Rodríguez Medina con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero: «¡A mí la guardia!».
- Ángeles Moreno Santana lucirá un diseño de José Julio Armas: «Igual que ¡tú!».
- Yaneli Alonso Perdomo con un diseño de Willy Jorge: «Tiqué diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en las Palmas se queda en Las Palmas».
- Coraima Martín Sánchez con un diseño de Juan Jesús Perdomo García: «Welcome to Las Vegas».
- Sarah Lomore con un diseño de Masbe creaciones: «Libertad para elegir tu destino».
La gala de la elección de la Reina se celebra el 13 de febrero.
Aspirantes en la preselección de la Gala Drag
- Crisalidrag (José Juan Tejera Rodríguez) con un diseño del drag: «Origen».
- Drag Eiko (Echedey Fernández Trujillo) con un diseño de Carla Domínguez, Sara Aguinaga y Manuel Yenedey Velázquez: «Objeto volador no identificado».
- Drag Hefesto (Yeremy González Hernández) con un diseño de Néstor Santana y del drag: «Terapia de choque».
- Drag Ziben (Jonay Espino Romero) con un diseño de Ary Martín: «Renaciris».
- Drag Vintash (Lorena Socorro Núñez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «Volver a nacer».
- Drag Sequins (Samuel José Torres Ojeda) con un diseño de Josep Lopez Martí: «Lo que el bisturí se llevó… hoy estoy más estirá que un chicle».
- Drag Roguex (Michael Rodríguez García) con un diseño de Jonathan Santiago: «No tengas miedo…Invócame».
- Drag Yshia Taisma (Eduardo David del Rosario Taisma) con un diseño de Zoilo Alejandro García: «¡Fonita, la Yshia está revirá! pero, aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda…».
- Drag Owen (Daniel Guzmán Rivero) con un diseño de Mari Millares y del drag: «No le cuentes cuentos a quien no sabe de historias».
- Drag Vilanz (Andrés González Nieves) con un diseño de Josep Lopez Martí: «La fama lo es todo, hasta que te consume».
- Drag La Tacones (Kevin Doramas Jiménez Moreno) con un diseño de Nancy Henríquez González: «¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado…».
- Drag Ego (Daniel Hernández Rodríguez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI».
- La Giovadrag (Giovanni Izquierdo de la Cruz) con un diseño del drag: «El gran Showman».
- Drag Nailen (Elián Mentado Araña) con un diseño de Kilian Mentado Araña: «Hay puertas que jamás deben abrirse».
- Drag Ignea (Sergio Encinoso Domínguez) con una fantasía de Néstor Santana: «Dame un grr, ¿un qué?».
- Drag Ácrux (Neftalí Betancor Rodríguez) con un diseño del drag: «Quien no arriesga no gana… ¿Y tú apuestas por mí?».
- Drag Eneas (Borja González Domínguez) con un diseño de Nancy Henríquez González: «¡Nenito, corre, que empieza tu serie favorita!».
- Drag Shíky (José David Batista Falcón) con un diseño del drag: «Hogar, dulce hogar».
- Drag Lady Glitter (Jhon Edinson Segura Carabali) con un diseño de Willie Díaz: «El cisne del azar, una reina que apostó todo por brillar».
- Drag Avalon (Osvaldo Cabrera Rocha) con un diseño de José Carmona y del drag: «Mira en lo que te has convertido».
La preselección de las Drag será el 30 de enero.
Dónde ver la presentación de los participantes de los cuatro tronos
- Televisión Canaria en su canal de TDT
- El portal web de RTVC
- Canal de YouTube de carnaval
Entradas para asistir a la gala
La gala tiene un aforo de más de mil personas. En el espacio habilitado del parque Doramas podrá asistir quién lo desee de forma gratuita y se podrá acceder hasta que se complete el aforo.