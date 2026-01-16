ES NOTICIA

Presentación de participantes del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Virginia Gallo
Virginia Gallo
El parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 21:30 horas, acogerá la presentación de los participantes del carnaval de ‘Las Vegas’ a Trono Infantil, Gran Dama, Reina y Drag. Lo podrás seguir en directo en RTVC

Las Palmas de Gran Canaria celebra la presentación de sus 54 participantes en las galas del Trono Infantil, Gran Dama, Reina y Drag del carnaval 2026.

Emisión en directo en RTVC de la presentación de participantes del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Fecha, hora y lugar de la presentación de aspirantes del carnaval de ‘Las Vegas’

El sábado 17 de enero, a las 21:30 horas, será la celebración de la gala que presentará a los participantes en las diferentes galas de elección. Este 2026 en el parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria se ha instalado un gran decorado inspirado a Las Vegas.

Los 54 participantes conocerán el orden de desfile

La gala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con la que arrancan las fiestas, tendrá como protagonistas a los 54 participantes de este año. 10 niñas participan en la gala de Trono Infantil, 11 candidatas optarán a Gran Dama, 13 aspirantes a Reina de ‘Las Vegas’ y 20 participantes compiten en la preselección de la Gala Drag.

Sonsoles Castillo y Pedro Machín son los encargados de presentar esta galay conducir el sorteo de orden de participación.

Primer acto de entrega de bandas a los aspirantes y patrocinadores de los cuatro tronos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
Primer acto de entrega de bandas a los aspirantes y patrocinadores de los cuatro tronos del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Aspirantes al Trono Infantil

  • Zoe Santana Portocarrero con un diseño de Ana Portocarrero Martín: ‘Entre el mar y el cielo, Carnaval te quiero. Una historia por contar’.
  • Sira Rodríguez Arbelo con diseño diseño elaborado por Loly Arbelo: ‘De La Barra a La Cícer pasando por La Puntilla llegamos a El Confital… glu glu glu y derechita pa’el Carnaval’.
  • Anixua García Hernández con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: ‘Chacha pero mira tú ese circo y yo en el Carnaval… ¡Espero que tengan todos sus entradas porque el show ya va a empezar!’.
  • Suhayla Lisbey Moya Rodríguez con un diseño de Kevin Rodríguez González: ‘Sobrevolando el cielo de mi ciudad’.
  • Martina Ortiz Rodríguez con un diseño de David Romero Miranda: ‘Corazón valiente’.
  • Elena Henríquez González con un diseño de Masbe Creaciones: ‘Té, estaba esperando’.
  • Martina Álamo Soto con un diseño de Cristóbal Álamo Mirabal: ‘Brillo infantil para un Carnaval de oro’.
  • Gala Nieves Mingorance con diseño de Jonás Hernández Toledo: ‘¡Viva mi Carnaval!’.
  • Noa de los Bueis Domínguez con un diseño de Aarón Martín García: ‘Yo soy Carnaval’.
  • Mishell Artiles Nieves con un diseño de Julio Vicente Artiles: ‘Un mundo por descubrir’.

La gala se celebrará el 25 de enero.

Aspirantes a Gran Dama

  • Ángela del Rosario Tavío Medina con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Renacer».
  • Luz Marina Domínguez García con un diseño de José Luis Tadeo López: «Un jardín en Las Vegas».
  • Candelaria Cruz Cabrera con un diseño de Isaac Martínez Vicente: «El renacer a la dama».
  • María Luisa Jeres Cabrera con un diseño de Rafael Déniz y Rosa María Montesdeoca: «Abraza el momento».
  • Dolores Arbelo del Rosario con un diseño de Miguel Cruz Marrero: «El secreto de la reina de picas».
  • Victoria Roldán Espino con un diseño de Mari Patrón Domínguez: «Forever Las Vegas».
  • Carmen Rosa Toledo López con un diseño de Jonás Hernández Toledo: «La suerte de reencontrarnos».
  • Elisa Domínguez Santiago lleva un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo: «¡Todo por él!».
  • Aristela González Jaizme con un diseño de David Romero Miranda: «El colibrí de jade».
  • Sonia Acosta Díaz con un diseño de Julio Vicente Artiles: «Eterna».
  • Paqui Guarda Diepa con un diseño de la candidata: «Monarca azul».

La gala de la Gran Dama será el 8 de febrero.

Aspirantes a Reina

  • Carla Benítez González con un diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia».
  • Yaiza Desirée Caracena Almeida con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Lágrima de cristal».
  • Guacimara Guedes Hernández con un diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño».
  • Naomi Vega Martel con un diseño de Isaac Martínez Vicente: «Luz de los cielos».
  • Evelyn Moreno Quintana con un diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia».
  • Estrella Jiménez de Bruin con un diseño de Josué Saavedra Suárez: «Alquimia».
  • Norma Ruiz Brito con un diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato».
  • Naima González con un diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamaran».
  • Dayanara Rodríguez Medina con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero: «¡A mí la guardia!».
  • Ángeles Moreno Santana lucirá un diseño de José Julio Armas: «Igual que ¡tú!».
  • Yaneli Alonso Perdomo con un diseño de Willy Jorge: «Tiqué diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en las Palmas se queda en Las Palmas».
  • Coraima Martín Sánchez con un diseño de Juan Jesús Perdomo García: «Welcome to Las Vegas».
  • Sarah Lomore con un diseño de Masbe creaciones: «Libertad para elegir tu destino».

La gala de la elección de la Reina se celebra el 13 de febrero.

Aspirantes en la preselección de la Gala Drag

  • Crisalidrag (José Juan Tejera Rodríguez) con un diseño del drag: «Origen».
  • Drag Eiko (Echedey Fernández Trujillo) con un diseño de Carla Domínguez, Sara Aguinaga y Manuel Yenedey Velázquez: «Objeto volador no identificado».
  • Drag Hefesto (Yeremy González Hernández) con un diseño de Néstor Santana y del drag: «Terapia de choque».
  • Drag Ziben (Jonay Espino Romero) con un diseño de Ary Martín: «Renaciris».
  • Drag Vintash (Lorena Socorro Núñez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «Volver a nacer».
  • Drag Sequins (Samuel José Torres Ojeda) con un diseño de Josep Lopez Martí: «Lo que el bisturí se llevó… hoy estoy más estirá que un chicle».
  • Drag Roguex (Michael Rodríguez García) con un diseño de Jonathan Santiago: «No tengas miedo…Invócame».
  • Drag Yshia Taisma (Eduardo David del Rosario Taisma) con un diseño de Zoilo Alejandro García: «¡Fonita, la Yshia está revirá! pero, aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda…».
  • Drag Owen (Daniel Guzmán Rivero) con un diseño de Mari Millares y del drag: «No le cuentes cuentos a quien no sabe de historias».
  • Drag Vilanz (Andrés González Nieves) con un diseño de Josep Lopez Martí: «La fama lo es todo, hasta que te consume».
  • Drag La Tacones (Kevin Doramas Jiménez Moreno) con un diseño de Nancy Henríquez González: «¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado…».
  • Drag Ego (Daniel Hernández Rodríguez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI».
  • La Giovadrag (Giovanni Izquierdo de la Cruz) con un diseño del drag: «El gran Showman».
  • Drag Nailen (Elián Mentado Araña) con un diseño de Kilian Mentado Araña: «Hay puertas que jamás deben abrirse».
  • Drag Ignea (Sergio Encinoso Domínguez) con una fantasía de Néstor Santana: «Dame un grr, ¿un qué?».
  • Drag Ácrux (Neftalí Betancor Rodríguez) con un diseño del drag: «Quien no arriesga no gana… ¿Y tú apuestas por mí?».
  • Drag Eneas (Borja González Domínguez) con un diseño de Nancy Henríquez González: «¡Nenito, corre, que empieza tu serie favorita!».
  • Drag Shíky (José David Batista Falcón) con un diseño del drag: «Hogar, dulce hogar».
  • Drag Lady Glitter (Jhon Edinson Segura Carabali) con un diseño de Willie Díaz: «El cisne del azar, una reina que apostó todo por brillar».
  • Drag Avalon (Osvaldo Cabrera Rocha) con un diseño de José Carmona y del drag: «Mira en lo que te has convertido».

La preselección de las Drag será el 30 de enero.

Dónde ver la presentación de los participantes de los cuatro tronos

Entradas para asistir a la gala

La gala tiene un aforo de más de mil personas. En el espacio habilitado del parque Doramas podrá asistir quién lo desee de forma gratuita y se podrá acceder hasta que se complete el aforo.

