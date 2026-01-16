Presentación de participantes del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria, a partir de las 21:30 horas, acogerá la presentación de los participantes del carnaval de ‘Las Vegas’ a Trono Infantil, Gran Dama, Reina y Drag. Lo podrás seguir en directo en RTVC

Las Palmas de Gran Canaria celebra la presentación de sus 54 participantes en las galas del Trono Infantil, Gran Dama, Reina y Drag del carnaval 2026.

Fecha, hora y lugar de la presentación de aspirantes del carnaval de ‘Las Vegas’

El sábado 17 de enero, a las 21:30 horas, será la celebración de la gala que presentará a los participantes en las diferentes galas de elección. Este 2026 en el parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria se ha instalado un gran decorado inspirado a Las Vegas.

Los 54 participantes conocerán el orden de desfile

La gala del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con la que arrancan las fiestas, tendrá como protagonistas a los 54 participantes de este año. 10 niñas participan en la gala de Trono Infantil, 11 candidatas optarán a Gran Dama, 13 aspirantes a Reina de ‘Las Vegas’ y 20 participantes compiten en la preselección de la Gala Drag.

Sonsoles Castillo y Pedro Machín son los encargados de presentar esta galay conducir el sorteo de orden de participación.

Aspirantes al Trono Infantil

Zoe Santana Portocarrero con un diseño de Ana Portocarrero Martín : ‘Entre el mar y el cielo, Carnaval te quiero. Una historia por contar’.

con un diseño de : ‘Entre el mar y el cielo, Carnaval te quiero. Una historia por contar’. Sira Rodríguez Arbelo con diseño diseño elaborado por Loly Arbelo : ‘De La Barra a La Cícer pasando por La Puntilla llegamos a El Confital… glu glu glu y derechita pa’el Carnaval’.

con diseño diseño elaborado por : ‘De La Barra a La Cícer pasando por La Puntilla llegamos a El Confital… glu glu glu y derechita pa’el Carnaval’. Anixua García Hernández con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez : ‘Chacha pero mira tú ese circo y yo en el Carnaval… ¡Espero que tengan todos sus entradas porque el show ya va a empezar!’.

con un diseño de y : ‘Chacha pero mira tú ese circo y yo en el Carnaval… ¡Espero que tengan todos sus entradas porque el show ya va a empezar!’. Suhayla Lisbey Moya Rodríguez con un diseño de Kevin Rodríguez González : ‘Sobrevolando el cielo de mi ciudad’.

con un diseño de : ‘Sobrevolando el cielo de mi ciudad’. Martina Ortiz Rodríguez con un diseño de David Romero Miranda : ‘Corazón valiente’.

con un diseño de : ‘Corazón valiente’. Elena Henríquez González con un diseño de Masbe Creaciones : ‘Té, estaba esperando’.

con un diseño de : ‘Té, estaba esperando’. Martina Álamo Soto con un diseño de Cristóbal Álamo Mirabal : ‘Brillo infantil para un Carnaval de oro’.

con un diseño de : ‘Brillo infantil para un Carnaval de oro’. Gala Nieves Mingorance con diseño de Jonás Hernández Toledo : ‘¡Viva mi Carnaval!’.

con diseño de : ‘¡Viva mi Carnaval!’. Noa de los Bueis Domínguez con un diseño de Aarón Martín García : ‘Yo soy Carnaval’.

con un diseño de : ‘Yo soy Carnaval’. Mishell Artiles Nieves con un diseño de Julio Vicente Artiles: ‘Un mundo por descubrir’.

La gala se celebrará el 25 de enero.

Aspirantes a Gran Dama

Ángela del Rosario Tavío Medina con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez : «Renacer».

con un diseño de y : «Renacer». Luz Marina Domínguez García con un diseño de José Luis Tadeo López : «Un jardín en Las Vegas».

con un diseño de : «Un jardín en Las Vegas». Candelaria Cruz Cabrera con un diseño de Isaac Martínez Vicente : «El renacer a la dama».

con un diseño de : «El renacer a la dama». María Luisa Jeres Cabrera con un diseño de Rafael Déniz y Rosa María Montesdeoca : «Abraza el momento».

con un diseño de y : «Abraza el momento». Dolores Arbelo del Rosario con un diseño de Miguel Cruz Marrero : «El secreto de la reina de picas».

con un diseño de : «El secreto de la reina de picas». Victoria Roldán Espino con un diseño de Mari Patrón Domínguez : «Forever Las Vegas».

con un diseño de : «Forever Las Vegas». Carmen Rosa Toledo López con un diseño de Jonás Hernández Toledo : «La suerte de reencontrarnos».

con un diseño de : «La suerte de reencontrarnos». Elisa Domínguez Santiago lleva un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo : «¡Todo por él!».

lleva un diseño de : «¡Todo por él!». Aristela González Jaizme con un diseño de David Romero Miranda : «El colibrí de jade».

con un diseño de : «El colibrí de jade». Sonia Acosta Díaz con un diseño de Julio Vicente Artiles : «Eterna».

con un diseño de : «Eterna». Paqui Guarda Diepa con un diseño de la candidata: «Monarca azul».

La gala de la Gran Dama será el 8 de febrero.

Aspirantes a Reina

Carla Benítez González con un diseño de Kevin Rodríguez González : «Historia».

con un diseño de : «Historia». Yaiza Desirée Caracena Almeida con un diseño de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez : «Lágrima de cristal».

con un diseño de y : «Lágrima de cristal». Guacimara Guedes Hernández con un diseño de Ramón Guedes González : «El despertar de un sueño».

con un diseño de : «El despertar de un sueño». Naomi Vega Martel con un diseño de Isaac Martínez Vicente : «Luz de los cielos».

con un diseño de : «Luz de los cielos». Evelyn Moreno Quintana con un diseño de Juan Miranda Artiles : «Esencia».

con un diseño de : «Esencia». Estrella Jiménez de Bruin con un diseño de Josué Saavedra Suárez : «Alquimia».

con un diseño de : «Alquimia». Norma Ruiz Brito con un diseño de Antonio Ceballos : «Raffinato».

con un diseño de : «Raffinato». Naima González con un diseño de Juan Carlos Armas Febles : «Tamaran».

con un diseño de : «Tamaran». Dayanara Rodríguez Medina con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero : «¡A mí la guardia!».

con un diseño de y : «¡A mí la guardia!». Ángeles Moreno Santana lucirá un diseño de José Julio Armas : «Igual que ¡tú!».

lucirá un diseño de : «Igual que ¡tú!». Yaneli Alonso Perdomo con un diseño de Willy Jorge : «Tiqué diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en las Palmas se queda en Las Palmas».

con un diseño de : «Tiqué diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en las Palmas se queda en Las Palmas». Coraima Martín Sánchez con un diseño de Juan Jesús Perdomo García : «Welcome to Las Vegas».

con un diseño de : «Welcome to Las Vegas». Sarah Lomore con un diseño de Masbe creaciones: «Libertad para elegir tu destino».

La gala de la elección de la Reina se celebra el 13 de febrero.

Aspirantes en la preselección de la Gala Drag

Crisalidrag (José Juan Tejera Rodríguez) con un diseño del drag: «Origen».

(José Juan Tejera Rodríguez) con un diseño del drag: «Origen». Drag Eiko (Echedey Fernández Trujillo) con un diseño de Carla Domínguez, Sara Aguinaga y Manuel Yenedey Velázquez : «Objeto volador no identificado».

(Echedey Fernández Trujillo) con un diseño de : «Objeto volador no identificado». Drag Hefesto (Yeremy González Hernández) con un diseño de Néstor Santana y del drag: «Terapia de choque».

(Yeremy González Hernández) con un diseño de y del drag: «Terapia de choque». Drag Ziben (Jonay Espino Romero) con un diseño de Ary Martín : «Renaciris».

(Jonay Espino Romero) con un diseño de : «Renaciris». Drag Vintash (Lorena Socorro Núñez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón : «Volver a nacer».

(Lorena Socorro Núñez) con un diseño de : «Volver a nacer». Drag Sequins (Samuel José Torres Ojeda) con un diseño de Josep Lopez Martí : «Lo que el bisturí se llevó… hoy estoy más estirá que un chicle».

(Samuel José Torres Ojeda) con un diseño de : «Lo que el bisturí se llevó… hoy estoy más estirá que un chicle». Drag Roguex (Michael Rodríguez García) con un diseño de Jonathan Santiago : «No tengas miedo…Invócame».

(Michael Rodríguez García) con un diseño de : «No tengas miedo…Invócame». Drag Yshia Taisma (Eduardo David del Rosario Taisma) con un diseño de Zoilo Alejandro García : «¡Fonita, la Yshia está revirá! pero, aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda…».

(Eduardo David del Rosario Taisma) con un diseño de : «¡Fonita, la Yshia está revirá! pero, aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda…». Drag Owen (Daniel Guzmán Rivero) con un diseño de Mari Millares y del drag: «No le cuentes cuentos a quien no sabe de historias».

(Daniel Guzmán Rivero) con un diseño de y del drag: «No le cuentes cuentos a quien no sabe de historias». Drag Vilanz (Andrés González Nieves) con un diseño de Josep Lopez Martí : «La fama lo es todo, hasta que te consume».

(Andrés González Nieves) con un diseño de : «La fama lo es todo, hasta que te consume». Drag La Tacones (Kevin Doramas Jiménez Moreno) con un diseño de Nancy Henríquez González : «¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado…».

(Kevin Doramas Jiménez Moreno) con un diseño de : «¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado…». Drag Ego (Daniel Hernández Rodríguez) con un diseño de Kilian Betancor Falcón : «¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI».

(Daniel Hernández Rodríguez) con un diseño de : «¡Ay chiquillas! No me hagan reír, que no es lo mismo TDH que HDMI». La Giovadrag (Giovanni Izquierdo de la Cruz) con un diseño del drag: «El gran Showman».

(Giovanni Izquierdo de la Cruz) con un diseño del drag: «El gran Showman». Drag Nailen (Elián Mentado Araña) con un diseño de Kilian Mentado Araña : «Hay puertas que jamás deben abrirse».

(Elián Mentado Araña) con un diseño de : «Hay puertas que jamás deben abrirse». Drag Ignea (Sergio Encinoso Domínguez) con una fantasía de Néstor Santana : «Dame un grr, ¿un qué?».

(Sergio Encinoso Domínguez) con una fantasía de : «Dame un grr, ¿un qué?». Drag Ácrux (Neftalí Betancor Rodríguez) con un diseño del drag: «Quien no arriesga no gana… ¿Y tú apuestas por mí?».

(Neftalí Betancor Rodríguez) con un diseño del drag: «Quien no arriesga no gana… ¿Y tú apuestas por mí?». Drag Eneas (Borja González Domínguez) con un diseño de Nancy Henríquez González : «¡Nenito, corre, que empieza tu serie favorita!».

(Borja González Domínguez) con un diseño de : «¡Nenito, corre, que empieza tu serie favorita!». Drag Shíky (José David Batista Falcón) con un diseño del drag: «Hogar, dulce hogar».

(José David Batista Falcón) con un diseño del drag: «Hogar, dulce hogar». Drag Lady Glitter (Jhon Edinson Segura Carabali) con un diseño de Willie Díaz : «El cisne del azar, una reina que apostó todo por brillar».

(Jhon Edinson Segura Carabali) con un diseño de : «El cisne del azar, una reina que apostó todo por brillar». Drag Avalon (Osvaldo Cabrera Rocha) con un diseño de José Carmona y del drag: «Mira en lo que te has convertido».

La preselección de las Drag será el 30 de enero.

Dónde ver la presentación de los participantes de los cuatro tronos

Televisión Canaria en su canal de TDT

El portal web de RTVC

Canal de YouTube de carnaval

Entradas para asistir a la gala

La gala tiene un aforo de más de mil personas. En el espacio habilitado del parque Doramas podrá asistir quién lo desee de forma gratuita y se podrá acceder hasta que se complete el aforo.

