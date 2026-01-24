El Carnaval Infantil tiene una de sus grandes citas con su propia Gala, en la que se elegirá a la niña que ocupará el lugar destacado del trono.

El certamen estará presentado por Alexia Rodríguez, acompañada por Nicole y Ancor, así como l participación de dos niños. De la narración para RTVC se encargará Tomás Galván, y Jéssica Déniz, como reportera.

La gala tendrá lugar en el Parque de Santa Catalina de la capital grancanaria y contará con un total de diez candidatas que lucirán sus originales fantasías.

Trono infantil de Las Palmas de Gran Canaria

Así es que, diseñadores de primer nivel competirán concibiendo las fantasías que lucirán sus aspirantes en el escenario del Carnaval. Todo ello, en una tarde con una gran afluencia de público que, además, asistirán para ver a los artistas invitados, siempre de interés para la audiencia más joven.

Dónde ver el Trono infantil

A partir de las 19.00 horas, se podrá seguir el Trono Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria a través de los siguientes portales: