‘La lucha’ y ‘Somos islas’ ganan el apartado ‘Canarias Cinema’ del Festival de Las Palmas

‘La Lucha’ participada por Televisión Canaria sigue sumando reconocimientos en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

La película ‘La lucha‘, de José Alayón, y el cortometraje ‘Somos islas‘, de Marta Torrecilla, han logrado los premios Richard Leacock al mejor largometraje y al mejor corto de la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, según ha informado la organización.

Marta Torrecilla (i) y José Alayón (d) ganadores a mejor cortometraje y largometraje respectivamente / Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria

El jurado Canarias Cinema, integrado por la fundadora y codirectora del Festival de Cine Español de Nantes (Francia9, Pilar Martínez-Vasseur, y la productora y guionista Ana Lombardía, ha hecho pública su decisión este lunes en el Auditorio Alfredo Krauss, después de haber visto y valorado los cuatro largos y los 14 cortos que concurrían en la edición.

La lucha reconocida por el trabajo artístico en su conjunto

El Premio Richard Leacock al Mejor Largometraje, dotado con 3.500 euros, ha sido concedido al trabajo ‘La lucha‘ (2025).

Para el jurado, este trabajo del cineasta José Alayón «nos introduce en la travesía de un duelo mediante una historia familiar y la metáfora de la lucha canaria».

Asimismo, pone en valor «el trabajo artístico en su conjunto: un guion riguroso en el trabajo de investigación, bien estructurado y rico en sutilezas; una dirección virtuosa de actores no profesionales y una puesta en escena de una gran fuerza visual de principio a fin».

Al jurado también le ha convencido de esta película «una dirección de fotografía que conjuga con maestría el retrato de la geografía del territorio y el espacio más íntimo de los personajes; la atención a pequeños grandes detalles en la dirección de arte y el montaje».

‘La lucha’, único largometraje español que participó en el Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), acaba de ganar este sábado tres premios en la cita cinematográfica de Buenos Aires: el Premio Especial del Jurado, el de Mejor Dirección de Arte, un trabajo de la canaria Silvia Navarro; y el Gran Premio Signis, que concede la sección local de la World Catholic Association for Communication.

Marta Torrecilla consigue el galardón por segundo año consecutivo

El Premio Richard Leacock al Mejor Cortometraje, dotado con 2.000 euros, vuelve a recaer, por segundo año consecutivo, sobre la cineasta Marta Torrecilla.

De su pieza corta presentada a competición, ‘Somos islas‘ (2026), el jurado ha valorado «el cuestionamiento de la identidad que trasciende lo puramente individual para explorar la influencia del territorio en la construcción personal».

Igualmente, resalta «la articulación narrativa a partir de archivos personales, imágenes rodadas ad hoc de cierta audacia formal y no exentas de humor y una voz en off muy bien hilada y sutil para servir de guía al espectador».