Segunda misión institucional, empresarial, académica, de innovación y deportiva con la región marroquí de Souss Massa

Clavijo en su viaje oficial a Marruecos el 26 enero 2026. Imagen Gobierno de Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá este lunes un encuentro bilateral con el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, en el marco de la segunda misión institucional, empresarial, académica, de innovación y deportiva entre ambos territorios.

Esta visita da continuidad a los trabajos iniciados el pasado mes de enero en Agadir, donde una delegación canaria encabezada por el presidente de Canarias suscribió diez acuerdos de colaboración y un memorando de entendimiento con la Región de Souss Massa, orientados a reforzar la cooperación institucional, económica, universitaria, científica, tecnológica y deportiva entre ambas orillas del Atlántico.

Encuentro bilateral Canarias–Souss Massa

El encuentro bilateral entre ambos presidentes tendrá lugar a las 9:30 horas en el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, en Las Palmas de Gran Canaria. Posteriormente, a partir de las 10:00 horas, se celebrará la reunión plenaria entre las delegaciones de Canarias y Souss Massa.

En esta sesión participarán representantes institucionales, empresariales, universitarios, del ámbito de la innovación y del sector deportivo de ambos territorios, con el objetivo de hacer seguimiento a los acuerdos suscritos en Agadir, presentar los avances alcanzados y abordar nuevas líneas de cooperación.

Durante la reunión plenaria intervendrán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli. Posteriormente, hará una exposición la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Pedro Ortega; el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra; y el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, Juan José Arencibia.

Por parte de la delegación de Souss Massa intervendrán, además, el presidente de la Confederación de Empresarios de Souss Massa, Driss Boutti; el presidente de la Cámara de Comercio de Souss Massa, Said Dor; y el rector de la Universidad Ibn Zohr, Nabil Hmina.

Al finalizar el plenario (12:30 h), el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, comparecerán en rueda de prensa.

Reuniones B2B empresariales Canarias–Souss Massa

Por la tarde, entre las 16:00 y las 19:30 horas, se celebrarán reuniones B2B empresariales entre compañías canarias y representantes empresariales de la Región de Souss Massa. Estos encuentros, en el que participará el consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carvajal, tienen como objetivo identificar oportunidades de cooperación económica, impulsar contactos empresariales, favorecer la internacionalización de empresas canarias y explorar proyectos conjuntos en sectores estratégicos.

En el marco de este encuentro empresarial y al inicio de las jornadas de trabajo se firmará de un Memorando de Entendimiento entre Proexca, sociedad pública del Gobierno de Canarias, y el Centro Regional de Inversión de Souss Massa, orientado a promover inversiones recíprocas, facilitar la implantación de empresas y posicionar el corredor Agadir–Canarias como eje estratégico de intercambios económicos.

Visita al Estadio de Gran Canaria

Asimismo, parte de la delegación de Souss Massa realizará a las 16:00 horas una visita al Estadio de Gran Canaria en el marco de la agenda de cooperación deportiva entre ambos territorios.

La visita permitirá abordar oportunidades de colaboración en el ámbito deportivo, el intercambio de experiencias en materia de infraestructuras, formación, gestión deportiva y fútbol femenino, en el contexto del Mundial de Fútbol de 2030, que compartirán España, Marruecos y Portugal, y en el que Canarias y Agadir tendrán un papel destacado.

Programa

9:30 h | Encuentro bilateral Canarias–Región de Souss Massa

10:00 h | Reunión plenaria de las delegaciones de Canarias y Souss Massa

12:30 h | Rueda de prensa del presidente de Canarias y del presidente del Consejo Regional de Souss Massa

16:00 h | Reuniones B2B empresariales Canarias–Souss Massa

Lugar: Hotel Santa Catalina Royal Hideaway (c/ León y Castillo, 227), Las Palmas de Gran Canaria

16:00 h | Visita Estadio de Gran Canaria

Lugar: Estadio de Gran Canaria (puesto de seguridad anexo al Gran Canaria Arena)