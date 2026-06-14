La participación de Turismo de La Gomera permitiría avanzar en la identificación de oportunidades de colaboración con profesionales del sector finlandés

Turismo de La Gomera refuerza la presencia promocional del destino en el mercado nórdico con su participación profesional en el Travel News Market Finland 2026, encuentro especializado del sector turístico que se celebró en la ciudad de Helsinki.

La acción se enmarca en la estrategia de internacionalización turística desarrollada por la isla en mercados emisores de interés, con especial atención a países nórdicos y bálticos, en los que La Gomera mantiene un posicionamiento diferenciado y asociado a la naturaleza, la sostenibilidad y las experiencias al aire libre, recuerda en una nota.

El Cabildo gomero considera «importante» mantener una presencia activa en encuentros profesionales de carácter internacional que permitan consolidar relaciones con operadores y agencias especializadas.

En este sentido, La Gomera se presenta como un destino diferencial dentro de Canarias, atractivo para quienes buscan experiencias «menos masificadas, conectadas con el territorio y con una oferta basada en el paisaje, la cultura local y el turismo activo«.

Mercado emisor finlandés

El Travel News Market Finland es un espacio que reúne a agentes del mercado emisor finlandés, agencias de viajes, turoperadores, planificadores de viajes, agencias de eventos y prensa especializada, junto a proveedores turísticos nacionales e internacionales, y combina reuniones profesionales, espacios de networking y actividades para favorecer el contacto directo entre destinos, operadores y prescriptores turísticos.

La participación de Turismo de La Gomera permitiría avanzar en la identificación de oportunidades de colaboración con profesionales del sector finlandés, fortalecer la notoriedad de la isla entre agentes de viajes, así como conocer mejor al viajero finlandés, un perfil que estaría cada vez más interesado en propuestas vinculadas al entorno natural, el bienestar, la sostenibilidad y la identidad local.

Presencia en la programación

Durante la jornada, Turismo de La Gomera puso el foco en los principales valores del destino, como su patrimonio natural, la singularidad de sus paisajes, la red de senderos, la autenticidad de sus municipios, además de la calidad de su oferta alojativa y la posibilidad de disfrutar de una experiencia «pausada, responsable y vinculada al entorno«.

La isla cuenta, además, con presencia en la programación de marcas finlandesas integradas en grandes grupos turísticos nórdicos, como TUI, Tjäreborg y Apollo, que comercializan estancias en La Gomera a través de conexiones con Tenerife Sur.