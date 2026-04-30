Una de esas actuaciones será en la vía CV-3, en el margen derecho del barranco, con una inversión de 2,6 millones de euros

El Cabildo de La Gomera ha adjudicado cuatro actuaciones de emergencia destinadas a la reparación de infraestructuras viarias gravemente afectadas por el paso de la borrasca Therese, con una inversión global que supera los 7,9 millones de euros. Estas intervenciones se consideran prioritarias para garantizar la seguridad y la conectividad tras los episodios de lluvias y vientos registrados entre el 20 y el 25 de marzo.

Informa. RTVC.

Las actuaciones abarcan distintos puntos estratégicos de la red viaria insular. En el municipio de Hermigua, se intervendrá en la vía CV-3, en el margen derecho del barranco, con una inversión de 2,6 millones de euros, para estabilizar taludes, mejorar el drenaje y reforzar la seguridad ante desprendimientos.

Imagen archivo RTVC.

Actuación en la carretera de El Rejo

En esta misma localidad ya se actúa en la carretera CV-14 (El Rejo), que permanece cerrada desde el episodio meteorológico, con una inversión de 2,7 millones de euros, centrada en la contención de deslizamientos, instalación de barreras dinámicas y consolidación del terreno. Sobre esta actuación, el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, avanzó que se trabaja para una vez los informes técnicos lo permitan por proceder a su reapertura, al menos, con tráfico regulado en tramos.

A estas actuaciones se suma la intervención en las vías de interés regional GM-1, GM-2 y GM-3, que conectan los distintos municipios de la isla, con un presupuesto de 1,5 millones de euros destinados a la retirada de desprendimientos, reposición de mallas de protección y reparación de muros de sostenimiento. Además, se actuará en la vía de acceso a la costa de Vallehermoso, con una inversión cercana al millón de euros, para la estabilización integral de taludes y la protección de la carretera ante nuevos episodios de inestabilidad.

Administraciones locales

Curbelo valoró el esfuerzo realizado por las administraciones locales en la fase de evaluación y respuesta inicial a la emergencia. “Desde el primer momento ha habido un trabajo coordinado y riguroso entre el Cabildo y los ayuntamientos de la isla que ha permitido identificar con precisión los daños y actuar con rapidez en las zonas más afectadas”, señaló.

Asimismo, insistió en que la magnitud de los daños obliga a mantener esa coordinación institucional, pero también a ampliar la implicación de otras administraciones. “Estamos hablando de una situación que supera claramente la capacidad de respuesta de una sola administración. Ni el Cabildo ni los ayuntamientos pueden asumir en solitario el volumen de inversión necesario para la recuperación”, afirmó.

Estrategia global

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la estrategia global de recuperación impulsada por el Cabildo, que cifra en más de 42,7 millones de euros la inversión necesaria para restablecer infraestructuras esenciales y reforzar la resiliencia de la isla tras los efectos de la borrasca Therese .