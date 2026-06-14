España vs Cabo Verde | Primer partido fase de grupos Mundial 2026

España vs Cabo Verde. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este lunes 15 de junio. Partido correspondiente al primer partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Se puede seguir en directo en rtvc.es

España y Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio, a partir de las 17:00 (hora canaria) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El encuentro corresponde al primer partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Estadio donde se va a jugar el España vs Cabo Verde, el Mercedes-Benz Stadium / EFE

La selección española afronta este lunes su estreno en el Mundial 2026 frente a Cabo Verde en Atlanta, en el primer paso de un objetivo tan ambicioso como ilusionante: conquistar la segunda estrella de su historia. La vigente campeona de Europa parte como una de las grandes favoritas del torneo y buscará comenzar con buen pie en un grupo H que comparte con Uruguay, Arabia Saudí y la propia selección caboverdiana.

El sueño de la segunda estrella

Quince años después de levantar el único Mundial de su historia en Sudáfrica 2010, España vuelve a presentarse en la gran cita con argumentos para aspirar a todo. El título de la Eurocopa y la consolidación de una nueva generación liderada por figuras como Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodri han disparado las expectativas alrededor del combinado nacional.

El encuentro ante Cabo Verde representa el primer examen de una selección que pretende confirmar desde el inicio su condición de candidata al título. Aunque sobre el papel el rival parece inferior, en el seno de la expedición española existe la convicción de que cualquier relajación puede resultar peligrosa en un torneo de estas dimensiones.

Cabo Verde, ante una cita histórica

Enfrente estará una Cabo Verde que vive el momento más importante de su historia futbolística. Los conocidos como «Tiburones Azules» disputan por primera vez una Copa del Mundo y el país africano se encuentra completamente volcado con su selección.

La expectación es tal que las autoridades caboverdianas han impulsado medidas especiales para facilitar el seguimiento del encuentro, convertido prácticamente en una celebración nacional. Para los africanos, medirse a una potencia como España supone una oportunidad única para seguir escribiendo páginas doradas en su historia deportiva.

El espectacular escenario de Atlanta

El partido se disputará en el imponente estadio de Atlanta, uno de los recintos más modernos y espectaculares del planeta. Inaugurado en 2017 tras una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares, destaca por su innovador techo retráctil, su avanzado sistema de climatización y una gigantesca pantalla circular de 360 grados que rodea el interior del estadio.

Con capacidad para más de 75.000 espectadores, el recinto será una de las grandes sedes del Mundial y albergará varios encuentros de la competición, incluida una de las semifinales. Además, sus infraestructuras permiten combatir las elevadas temperaturas previstas en Estados Unidos durante estas semanas, un factor que preocupa a varias selecciones participantes.

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