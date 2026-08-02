Los ahogamientos en Canarias se disparan un 30% en 2026

Por islas, Tenerife encabeza el número de ahogamientos con 15 víctimas mortales hasta julio, seguida de Fuerteventura con nueve

Las costas y espacios acuáticos de Canarias han cobrado 39 vidas entre enero y julio de 2026, lo que supone un incremento del 30% respecto al mismo período de 2025, cuando se registraron 30 fallecidos. Así lo recogen los datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos ‘Canarias, 1500 Km de Costa’, que monitoriza de forma sistemática la siniestralidad acuática en el archipiélago.

Informa. RTVC.

En total, durante estos siete meses, 129 personas resultaron afectadas por accidentes en las costas e instalaciones acuáticas de las islas. De ellas, 39 fallecieron, 12 fueron atendidas en estado crítico, 17 en estado grave, 19 con lesiones moderadas, 19 con heridas leves y 23 fueron rescatadas sin daño alguno. La media mensual de muertes se ha elevado así a seis personas por mes, una cifra que preocupa especialmente a los expertos en seguridad acuática.

Imagen archivo RTVC.

Ahogamientos por isla

Por islas, Tenerife encabeza el número de fallecidos con 15 víctimas mortales hasta julio, seguida de Fuerteventura con nueve, Gran Canaria con seis, El Hierro y Lanzarote con tres cada una, La Gomera con dos y La Palma con una. La Graciosa fue la única isla que no registró ninguna muerte por ahogamiento en este período.

El mes de julio ha cerrado como el período con mayor siniestralidad acuática del año, con 32 afectados y ocho fallecidos. Además, cuatro personas resultaron heridas de gravedad, nueve con lesiones moderadas, siete leves y cuatro fueron rescatadas sin daño. Le siguen en el ranking mensual enero, con 25 accidentados y siete víctimas mortales, y febrero, con 15 afectados y siete fallecidos.