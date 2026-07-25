Más de 2.100 personas se han visto afectadas por accidentes acuáticos entre 2015 y 2025, según la plataforma Canarias, 1.500 Km de Costa

Canarias registra 734 muertes por ahogamiento en la última década. Europa Press

Canarias ha contabilizado 734 fallecidos por ahogamiento y un total de 2.143 personas afectadas por accidentes acuáticos en los últimos diez años, según los datos difundidos por la plataforma Canarias, 1.500 Km de Costa con motivo del Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos.

La entidad insiste en la necesidad de abordar esta problemática como una cuestión de salud pública.

El informe refleja que los ahogamientos se cobraron 69 vidas en 2025, tras las 72 registradas en 2024 y las 71 de 2023.

Cuatro menores perdieron la vida este año

Además, durante este año 20 menores sufrieron accidentes en el medio acuático, cuatro de los cuales perdieron la vida, una cifra que la plataforma califica de especialmente preocupante.

Con motivo de esta jornada de concienciación, el Parlamento de Canarias iluminó de azul la fachada de su sede y el Cabildo de Gran Canaria hará lo propio este sábado.

La iniciativa busca sensibilizar a la población sobre la importancia de la prevención y reforzar el compromiso institucional para reducir el número de víctimas por ahogamiento en el archipiélago.