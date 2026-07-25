Esta iniciativa, organizada dentro del programa conmemorativo de la Gesta del 25 de Julio, ha permitido a vecinos y visitantes conocer de primera mano cómo era la vida cotidiana

El campamento histórico de la Gesta del 25 de Julio volvió a convertir este sábado 25 de julio, a la plaza de España y su entorno en un auténtico escenario del siglo XVIII. En concreto, con decenas de recreadores históricos, talleres en vivo, demostraciones de oficios tradicionales y rutas teatralizadas que acercaron a la ciudadanía uno de los episodios más importantes de la historia de Santa Cruz.

Esta iniciativa, organizada dentro del programa conmemorativo de la Gesta del 25 de Julio, ha permitido a vecinos y visitantes conocer de primera mano cómo era la vida cotidiana. Así como, militar y artesanal de finales del siglo XVIII a través de un completo recorrido divulgativo y participativo.

Recreación de la Gesta del 25 de julio de 1797. Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Las calles se convierten en un espacio vivo

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “la Gesta del 25 de Julio forma parte de la identidad de esta ciudad y este campamento permite acercar nuestra historia de una forma cercana».

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que “la recreación histórica y el campamento se han consolidado como uno de los grandes atractivos de esta conmemoración, gracias al rigor de las asociaciones participantes y a una programación que combina divulgación, patrimonio y entretenimiento para todos los públicos”.

La concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, afirmó que “es un orgullo que el corazón de Santa Cruz vuelva a convertirse en el escenario donde recordar un episodio tan relevante de nuestra historia”.

Recreación de la Gesta del 25 de julio de 1797. Imagen cedida Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Mercado tradicional

El campamento cuenta con espacios dedicados a la alfarería, la herrería, la cestería, el abatanado de lana, los curtidores, la elaboración de textos, la preparación de armas, la esgrima histórica o un puesto médico ambientado en la época, además de un mercado tradicional y diferentes exhibiciones que recrean los usos y costumbres de aquellos años. La programación se completa con talleres en vivo y rutas teatralizadas que invitan al público a sumergirse en el ambiente que vive la ciudad durante la defensa frente al ataque británico de 1797.

La programación continuará durante la tarde con los actos solemnes en honor al Apóstol Santiago, copatrón de la ciudad. A las 19:00 horas tendrá lugar la concentración de las tropas participantes en la plaza de la Iglesia de la Concepción, coincidiendo con la celebración de la Eucaristía en la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, presidida por el vicario de la ciudad, Juan Manuel Yanes.

Centro histórico

La ceremonia contará con la participación del Coro de Voces Graves de la Unión Artística El Cabo. Todo ello, junto al Grupo de Cámara de la Banda Nivaria de Arafo, que estrenarán la Missa Brevis del compositor neerlandés Jacob de Haan. Además de interpretar otras piezas del repertorio sacro.

Finalizada la celebración religiosa, a las 20:00 horas dará comienzo la tradicional procesión de Santiago Apóstol por las calles del centro histórico. También acompañada por las tropas de recreación histórica, poniendo el broche a una jornada que combina tradición, patrimonio, historia y participación ciudadana.