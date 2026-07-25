El Cabildo de Tenerife ha elaborado un plan de actuación ante esta actividad sísmica para prevenir a la población ante cualquier emergencia volcánica

La actividad sísmica en la isla de Tenerife ha tenido un repunte en las últimas 48 horas. Sin embargo, esto no aumenta el riesgo de una erupción volcánica a corto plazo.

Informa. RTVC.

Mencionado enjambre sísmico ha estado protagonizado por más de 600 terremotos. Eso sí, todos a unas profundidades que han oscilado entre los 10 y 15 kilómetros. Por su parte, el Instituto Geográfico Nacional ha desplegado por toda la isla más de 100 estaciones para monitorizar la actividad sísmica.

Además, el Cabildo de Tenerife ha elaborado un plan de actuación para prevenir a la población ante cualquier emergencia volcánica.

Gráficos divulgativos

Del mismo modo, diferentes expertos han elaborado gráficos divulgativos para explicar con detalle el plan de actuación insultar de riesgo volcánico. Hay que tener en cuenta, que en estos casos, las administraciones locales juegan un papel fundamental en estos primeros pasos. Por ello, antes de cualquier decisión, se recomienda seguir los medios oficiales y sobre todo, respetar las rutas de evacuación.

Imagen cedida IGN.

La experiencia adquirida con las últimas erupciones han concienciado a la sociedad sobre la geología de las islas, aún así, piden más formación sobre los riesgos volcánicos.



