La iniciativa busca garantizar la seguridad visual de la ciudadanía repartiendo la protección de forma gratuita a sus visitantes para ver el eclipse a partir del 27 de julio

El Museo de la Ciencia y el Cosmos repartirá gafas homologadas para observar el eclipse solar del 12 de agosto. EFE

El Museo de la Ciencia y el Cosmos del Cabildo de Tenerife facilitará gafas homologadas a partir del próximo 27 de julio para promover una observación segura del eclipse solar del 12 de agosto.

Esta acción se enmarca en la campaña ‘Una vista única. Cuídala’, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Ciencia, la ONCE y la red de museos de ciencia de España. Los artículos se repartirán sin coste entre los visitantes del centro hasta agotar existencias, según destacó el consejero insular de Cultura, José Carlos Acha, con el objetivo de permitir el disfrute responsable de esta cita astronómica.

Aunque el fenómeno se vivirá de forma total en la Península, en Canarias se apreciará como un eclipse parcial en el que se ocultará cerca del 70% del disco solar.

El eclipse dará comienzo a las 19:57 horas

Por esta razón, el astrofísico del museo, Oswaldo González, ha advertido de que la protección será obligatoria durante todo el evento y ha rechazado el uso de remedios caseros como radiografías o cristales ahumados por el alto riesgo que entrañan para la salud ocular.

En las Islas, el eclipse dará comienzo a las 19:57 horas y se extenderá hasta la puesta de Sol, por lo que la orografía insular jugará un papel decisivo. Los expertos recomiendan buscar un emplazamiento con visibilidad despejada hacia el horizonte oeste para evitar los obstáculos de barrancos o vertientes orientales.

Además, este acontecimiento abrirá una secuencia histórica de grandes eclipses visibles desde España en 2026, 2027 y 2028, precediendo a un eclipse parcial de Luna que podrá contemplarse desde el archipiélago solo dos semanas después.