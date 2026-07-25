El evento organizado por Ibai Llanos, la Velada del Año VI, reunirá este sábado en Sevilla diez combates entre creadores de contenido, actuaciones musicales y miles de espectadores

La Velada del Año VI calienta motores con una de sus ediciones más ambiciosas. Europa Press

Todo está preparado para la celebración de La Velada del Año VI, que tendrá lugar este sábado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

El evento, organizado por Ibai Llanos, volverá a combinar boxeo amateur, música y entretenimiento en una cita que aspira a batir nuevos récords de audiencia y congregará a más de 80.000 asistentes.

La cartelera estará formada por diez combates, con una participación equilibrada entre hombres y mujeres, en una edición que contará con enfrentamientos como IlloJuan contra TheGrefg o YoSoyPlex frente a Fernanfloo, además de otras figuras destacadas del panorama digital. El espectáculo arrancará a las 18:00 (hora canaria) y podrá seguirse de forma gratuita a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.

Contará con actuaciones musicales

Además de los combates, La Velada volverá a apostar por una gran producción con actuaciones musicales y un formato que se prolongará durante varias horas.

El evento se ha consolidado como una de las mayores citas del entretenimiento digital en español y volverá a situar a Sevilla en el centro de la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

Combates de boxeo:

La Parce VS. Fabiana Sevillano Clersss VS. Natalia MX Edu Aguirre VS. Gastón Edul Marta Díaz VS. Tatiana Kaer Viruzz VS. Gero Arias Alondrissa VS. Angie Velasco Lit Killah VS. Kidd Keo Samy Rivers VS. RoRo Plex VS. FernanFloo IlloJuan VS. TheGrefg

Actuaciones musicales: