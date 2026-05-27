La boxeadora canaria conquista la medalla de oro en la categoría élite de peso pesado y reivindica la igualdad en el deporte de contacto

La boxeadora Tindaya Guillén es la vigente campeona de España élite de peso pesado. Esta joven deportista superó una infancia marcada por el acoso escolar gracias a los valores de la disciplina pugilística en el archipiélago. Sus victorias visibilizan el éxito del talento canario y el avance de las mujeres en deportes tradicionalmente masculinizados.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El deporte canario celebra un nuevo hito histórico en las disciplinas de contacto gracias al último éxito de la boxeadora Tindaya Guillén. La actual campeona de España de boxeo élite en peso pesado demuestra que la constancia supera cualquier barrera posible. Por ello, su historia inspira a las nuevas generaciones dentro y fuera del ring.

Superación frente al acoso

La campeona nacional sufrió acoso escolar durante su infancia y caminaba siempre de forma insegura por la calle. Sin embargo, el boxeo cambió radicalmente su vida y le otorgó una gran autoestima de cara al futuro. Esta disciplina deportiva le permitió abrirse al mundo con total seguridad y caminar con la cabeza alta.

Asimismo, la atleta majorera de adopción valora especialmente el lado humano que ha descubierto en este trayecto deportivo. Ella afirma con rotundidad que las personas actuales son el mejor regalo de su trayectoria. Por tanto, el cuadrilátero significó para ella un refugio y un motor de crecimiento personal.

A sus 26 años, la boxeadora nacida en Gran Canaria mantiene los pies en la tierra tras alcanzar este logro. Guillén considera este oro nacional como el primer escalón para continuar con su prometedora carrera profesional. Por consiguiente, ella entrena duro cada día porque sabe perfectamente que encima del ring todo puede cambiar.

Combate contra los estereotipos

La boxeadora se enfrenta de forma habitual a numerosos prejuicios sociales fuera de las competiciones oficiales por su condición de mujer. El boxeo ha sido históricamente una disciplina muy masculinizada y todavía persisten ciertos comentarios escépticos sobre el rendimiento femenino. No obstante, ella combate estos estereotipos con contundencia gracias a su indudable potencia física.

Algunas personas juzgan su capacidad deportiva si la ven muy arreglada. Guillén lamenta que algunos piensen que está en el gimnasio solo por moda o que no golpea con fuerza. A pesar de esto, ella ignora las críticas externas y se concentra plenamente en sus objetivos deportivos.

La boxeadora defiende firmemente la igualdad de género en los deportes de contacto y busca elevar el nivel en las islas. Su figura se ha convertido en un referente de inclusión para otras mujeres que desean iniciarse en el boxeo. Consecuentemente, cada entrenamiento suyo representa una victoria frente a los límites sociales establecidos.

Orgullo y metas internacionales

La púgil presume con orgullo de sus raíces canarias en cada gran evento deportivo al que asiste. Para ella es un auténtico honor levantar la bandera canaria tras certificar una victoria sobre la lona. De este modo, la boxeadora lleva siempre consigo el nombre de su tierra a todas las competiciones nacionales.

Su mente está puesta ahora en nuevos horizontes competitivos para seguir haciendo historia en el deporte. Guillén sueña con participar en varios torneos internacionales y representar a España con plenas garantías de éxito. Además, la boxeadora planea defender su actual corona nacional de peso pesado en un par de ocasiones.

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