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Mohamed Sikabi: el joven ensayista que lleva a la reflexión entre bondad y letras

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Este escritor y jurista de 26 años cuenta con 17 libros publicados y una fuerte presencia en redes sociales

El joven escritor Mohamed Sikabi, de 26 años, consolida actualmente su carrera literaria en Canarias con 17 libros publicados. Este ensayista y jurista participa activamente en medios de comunicación y redes sociales para promover el debate cultural. Así, busca romper los prejuicios sobre la identidad insular mediante la literatura y la opinión pública.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Mohamed Sikabi destaca como una voz fresca dentro del panorama cultural canario. Además, este autor compagina su vocación literaria con su formación en Derecho. Sin embargo, él reconoce que disfruta especialmente su faceta como creador de historias y ensayista.

Inicios y producción literaria

Su afán por la escritura surgió a una edad muy temprana. De hecho, él redactó su primer relato con apenas 6 o 7 años. En aquel entonces, la guerra de Irak inspiró su texto sobre Israel y Palestina.

Actualmente, el autor tiene 26 años y acumula 17 libros publicados. Por consiguiente, su amplia producción abarca múltiples géneros literarios. Él explora con soltura la poesía, el cuento, la dramaturgia y el ensayo.

También demuestra un interés especial por investigar la literatura judeo-islámica. Por otro lado, su perfil público trasciende las páginas de sus libros. Él utiliza sus redes sociales habitualmente para invitar a la reflexión y al debate.

Identidad y valores personales

Este joven opinador participa con frecuencia en diversas tertulias de los medios. Allí defiende la importancia de mantener la honestidad personal por encima del dinero. Según Sikabi, el éxito económico carece de valor sin autenticidad humana.

Asimismo, el escritor se esfuerza constantemente por enterrar el complejo de insularidad. Él rechaza una visión negativa de Canarias y apela a la obra de Manuel Alemán, Psicología del hombre canario. De este modo, reivindica la psicología afectuosa y cercana del hombre canario.

Finalmente, Sikabi destaca esa bondad isleña como algo muy exótico y valioso. En consecuencia, él afirma que el mundo actual castiga esta empatía natural. Por ello, invita a los ciudadanos a sentir orgullo por estas raíces humanas.

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