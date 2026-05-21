El artista más joven de Gran Canaria destaca con sus obras mitológicas y costumbristas

Antonio del Rosario, un escultor de 27 años, moldea grandes obras desde 2020. El artista crea figuras mitológicas y personajes locales en Sardina del Norte. Así, el joven grancanario busca preservar para siempre el legado histórico de Gáldar.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este joven grancanario viene dejando una profunda huella con sus propias manos. La escultura constituye su forma principal de expresión artística diaria. Actualmente, él ya figura como el artífice de una gran obra cultural.

Pasión por el arte y la mitología

Para empezar, la mitología griega seduce profundamente a este joven creador. Por ello, destacan sus piezas de centauros, minotauros o guerreros antiguos. Él fabrica una media de dos esculturas realistas cada año.

Además, Antonio trabaja profesionalmente en esta disciplina desde el año 2020. Por lo tanto, él es el escultor más joven de Gran Canaria. Sus 27 años de edad no impiden una enorme madurez técnica.

Según explica, su inusual oficio impresiona bastante a la gente habitualmente. Ya muy pocas personas hacen este trabajo tradicional hoy en día. Él asegura que un artista serio necesita mantener una férrea disciplina.

Identidad canaria y legado local

Por otro lado, los personajes de Canarias ocupan un lugar especial. Diferentes instituciones públicas encargan muchas de estas obras representativas. Con mucha paciencia y esmero, él crea sus piezas cuidadosamente.

De hecho, sus obras preferidas representan a los vecinos canarios. Estos contribuyeron muchísimo al desarrollo de todos los municipios. Ellos construyeron los barrios y forjaron nuestra verdadera identidad isleña.

En conclusión, los mayores representan verdaderamente la auténtica canariedad. Por consiguiente, Antonio quiere seguir dando forma a esa identidad cultural. Él crea arte para evitar el olvido del legado del norte.