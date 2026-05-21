El joven artista conquista las redes sociales y los teatros nacionales con su talento

Actualmente, el ilusionista majorero Raúl Peña revoluciona el mundo de la magia desde las redes sociales. Este joven talento comenzó su exitosa carrera profesional durante el confinamiento de 2020. Hoy en día triunfa en los escenarios gracias a su impecable técnica y dedicación constante.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Raúl Peña, conocido artísticamente como Raúl Magic, vive ahora mismo su mayor sueño. Este artista de 22 años cambia por completo las reglas del ilusionismo tradicional. Además, llena de asombro los escenarios de las islas y también de la península.

El éxito digital y la técnica

El confinamiento impulsó verdaderamente el talento de este joven creador. En consecuencia, dedicó muchísimas horas a estudiar libros y tutoriales de magia. Actualmente, las redes sociales funcionan como su principal y gran escaparate. Por ejemplo, su perfil oficial de TikTok acumula más de 8 millones de seguidores.

Él combina siempre una gran habilidad técnica con secretos psicológicos muy efectivos. De este modo, consigue su objetivo: «Yo quiero salir y que la gente realmente se sorprenda» en cada uno de sus espectáculos.

Solidaridad y amor por Canarias

A pesar de su enorme influencia digital, el artista mantiene una actitud muy humilde. Por consiguiente, él prefiere conservar su esencia personal sin cambiar absolutamente nada. Además de actuar en grandes teatros, él visita frecuentemente diferentes hospitales. Así, lleva alegría a pacientes y sanitarios que valoran muchísimo esta iniciativa.

Finalmente, Raúl agradece siempre el apoyo incondicional de todo el archipiélago. Por ello, concluye cada actuación ondeando con mucho orgullo la bandera de Canarias.