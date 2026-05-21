La plantilla y la directiva celebran la promoción en la Basílica de Candelaria

El CD Tenerife visitó este jueves la Basílica de Candelaria para agradecer su ascenso. El acto contó con la presencia de la totalidad del Consejo de Administración de la entidad y la plantilla blanquiazul que acudió al recinto tras el entrenamiento matinal.

Foto familiar en la ofrenda a la Patrona de Canarias / CD Tenerife

La expedición blanquiazul llegó al municipio con mucho entusiasmo. Rayco García, máximo accionista, encabezó la comitiva del club. También asistió Felipe Miñambres, el actual presidente de la entidad.

Seguidamente, María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria, recibió a los deportistas. Varios concejales del ayuntamiento acompañaron a la regidora local. Todos los presentes mostraron gran satisfacción por el merecido logro.

Además, el cuerpo técnico acudió a la importante cita institucional. El staff y los auxiliares del primer equipo también participaron. Ninguno quiso perderse esta bonita oportunidad de agradecimiento religioso.

Fin de temporada y preparativos

Finalmente, el equipo disputará contra el Ourense CF el próximo 23 de mayo, el último encuentro en Primera Federación. El encuentro comenzará a las 17:30 horas canaria. Así, el club tinerfeño despedirá una temporada totalmente histórica.