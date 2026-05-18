Ourense CF vs CD Tenerife | J38 Primera Federación 25-26

Ourense CF vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 23 de mayo. Partido correspondiente a la J38 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Ourense CF y CD Tenerife se enfrentan este sábado 23 de mayo, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio de O Couto. Partido correspondiente a la jornada 38 de la Primera Federación.

Ourense CF vs CD Tenerife | J38 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar 3-0 en casa al Pontevedra CF. El equipo de Álvaro Cervera es líder además de que ya ha consolidado su ascenso a Segunda División.

Por su parte, el Ourense CF se encuentra en puestos de descenso. El equipo ha ganado nueve partidos, habiendo empatado trece y perdido quince encuentros.

Posiciones en la clasificación de Ourense CF y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 76 puntos. Por su parte, el Ourense CF ocupa la decimoséptima posición de la tabla. El conjunto gallego se encuentra con 40 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Ourense CF y CD Tenerife

El Ourense CF y el CD Tenerife se han enfrentado solamente tres veces, el Tenerife ha ganado las tres. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado otro y perdido otro.

Por su parte, el equipo gallego llega al encuentro habiendo empatado tres de sus últimos cinco partidos y perdido los otros dos.

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