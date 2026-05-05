El alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez, recibe a la plantilla blanquiazul tras asegurar su regreso al fútbol profesional

El CD Tenerife festejó este martes su ascenso a Segunda División en el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez presidió la recepción oficial a jugadores, técnicos y directivos en el Salón de Plenos. La plantilla alcanzó este éxito matemático el pasado fin de semana, a falta de tres jornadas para finalizar la liga.

El CD Tenerife celebra su ascenso en el Ayuntamiento de La Laguna / Ayuntamiento de La Laguna

El alcalde Luis Yeray Gutiérrez dio una calurosa bienvenida a toda la expedición blanquiazul en el Consistorio. El regidor destacó la hazaña histórica lograda por el club como principal representativo de la isla. Esta victoria refuerza el sentimiento de unidad entre la institución municipal y el equipo tinerfeño.

Gutiérrez recordó que la Ciudad Deportiva se ubica en el municipio de La Laguna. Este recinto deportivo constituye el vínculo principal que une a la ciudad con la entidad. El alcalde también reconoció el enorme sacrificio realizado por el cuerpo técnico y los futbolistas.

Por su parte, Badel Albelo valoró el compromiso mostrado por las personas vinculadas al club. El presidente del Organismo Autónomo de Deportes prometió mantener el apoyo constante a la entidad. El equipo llevará nuevamente el nombre de Tenerife por todos los estadios del país.

El sentimiento de la plantilla

Álvaro Cervera agradeció al Ayuntamiento de La Laguna el respaldo recibido durante toda la temporada. El entrenador blanquiazul afirmó que el equipo representa un sentimiento compartido por la afición. La plantilla considera a La Laguna como uno de sus hogares más importantes.

Los protagonistas desean volver pronto al Salón de Plenos para celebrar futuros éxitos deportivos. El club recupera así la categoría de plata solo un año después de su descenso.

Felipe Miñambres mostró su orgullo por el trato recibido desde que asumió la presidencia. El dirigente subrayó la ayuda constante prestada por la Corporación municipal durante los últimos meses. Miñambres espera que la colaboración entre ambas instituciones continúe dando grandes frutos.

Intercambio de regalos institucionales

El acto institucional finalizó con un tradicional intercambio de obsequios entre los máximos representantes. El alcalde Luis Yeray Gutiérrez entregó un recuerdo conmemorativo al presidente de la entidad. Felipe Miñambres correspondió con una camiseta oficial firmada por todos los integrantes.

Posteriormente, todos los asistentes se trasladaron a la cercana plaza del Adelantado. Los jugadores y las autoridades posaron juntos en una multitudinaria foto de familia.

El ascenso premia el gran trabajo realizado por la entidad a lo largo de toda la campaña. El equipo recupera su lugar en el fútbol profesional tras un paso breve por Primera Federación. La afición celebra ahora con entusiasmo este importante logro deportivo para la isla.