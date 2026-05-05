El artista grancanario sitúa todos los temas de su nuevo trabajo discográfico dentro del ‘top 10’ de canciones más escuchadas del país

Quevedo alcanza este martes el número 1 en España con su disco ‘El baifo’ tras su estreno oficial. El cantante logra este hito histórico al ocupar simultáneamente las diez primeras posiciones de la lista de sencillos. Promusicae confirma estos datos de ventas y reproducciones registrados durante la última semana de abril en todo el territorio nacional.

Quevedo, número 1 en España con el disco ‘El baifo’ / Imagen archivo

El artista canario domina por completo el ranking de canciones gracias a los catorce cortes que componen su nuevo álbum. La canción ‘La graciosa’, interpretada junto a Elvis Crespo, lidera la clasificación y se convierte en el nuevo número 1. Los temas ‘Al golpito’ y el ‘Caprichoso’ completan el podio en la segunda y tercera posición respectivamente.

Otros éxitos del disco como ‘El baifo’ y ‘Algo va a pasar’ mantienen el control de la lista en los puestos centrales. Los sencillos ‘Scandic’ y ‘Ni borracho’, que el público ya conocía, permanecen con fuerza dentro de este exclusivo grupo. Finalmente, las composiciones ‘Gáldar’, ‘2010ypico’ y ‘Está en casa’ cierran las diez primeras plazas de honor para el cantante.

Este éxito sin precedentes desplaza a otros artistas internacionales de los lugares más altos de la clasificación semanal. Quevedo demuestra su gran impacto comercial al situar ocho nuevos temas de golpe entre lo más escuchado del momento.

Novedades en el formato físico

Fangoria destaca esta semana en la categoría de vinilos con su trabajo ‘La verdad o la imaginación’. Alaska y Nacho Canut logran la medalla de oro en ventas físicas y el tercer puesto en la lista general. El grupo madrileño supera en éxito a propuestas internacionales como el cuarto lugar de Rosalía con su álbum ‘Lux’.

La lista de álbumes muestra una gran variedad de géneros con Omar Courtz situándose en la segunda posición. Bad Bunny aparece en el quinto lugar con ‘Debí tirar más fotos’, seguido de cerca por Bad Gyal. Otros artistas como BTS, Karol o Bunbury mantienen su presencia en los puestos relevantes de la industria musical.

El mercado discográfico recibe también la entrada del argentino Trueno, quien cierra el listado principal con su disco ‘Turr4zo’. Destacan además los debuts del estadounidense Noah Kahan y la banda sonora oficial de la película sobre Michael Jackson. Estas cifras reflejan un momento de gran actividad y competencia dentro del panorama musical actual en España.