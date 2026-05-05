El CD Tenerife Femenino busca cerrar su gran temporada ante el vigente campeón de liga en casa

El CD Tenerife Femenino recibe este fin de semana al FC Barcelona en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El club organiza una macrofiesta para que toda la ciudad disfrute antes, durante y después del encuentro. La directiva y las jugadoras presentaron este martes los detalles de esta cita especial frente al campeón de la Liga F.

El Tenerife Femenino prepara la «gran fiesta» para recibir en el Heliodoro al Barcelona / CD Tenerife Femenino

Sergio Batista, presidente del club, destacó la fidelidad de la plantilla a su propia identidad de juego. El dirigente reconoció que los resultados en el Heliodoro no cumplieron las expectativas iniciales este curso. Sin embargo, el equipo mantiene satisfechos a sus aficionados gracias a su esfuerzo constante en el campo.

El mandatario también elogió la gran implicación que muestra la afición tinerfeña con sus equipos deportivos. Los seguidores responden con creces tanto en los partidos del conjunto masculino como del femenino. Por ello, Batista espera un estadio lleno este domingo para apoyar a las jugadoras locales.

El presidente confía plenamente en que «las guerreras» darán el máximo nivel durante los noventa minutos. La plantilla quiere poner las cosas difíciles al conjunto catalán para intentar puntuar. Lograr un buen resultado contra el Barça supondría el broche de oro para el club.

Ilusión en el vestuario

Natalia Ramos subrayó la enorme ilusión que siente todo el vestuario por jugar este partido. La futbolista valoró la excelente temporada que está realizando el grupo humano en la competición. El buen rendimiento genera una conexión especial con los habitantes de toda la isla.

La jugadora agradeció el apoyo recibido por parte de la hinchada durante los últimos meses. El equipo tinerfeño busca despedir la temporada de la mejor manera posible ante su público. El encuentro representa un premio al trabajo diario realizado por todas las componentes de la plantilla.

Por su parte, Elva Vergés aseguró que buscarán brindar un espectáculo de gran calidad a los asistentes. La defensa prometió un ritmo de juego intenso para competir contra las mejores jugadoras del mundo. El grupo quiere que los espectadores disfruten de una jornada histórica para el fútbol canario.

Un reclamo para la isla

Vergés hizo un llamamiento a todos los tinerfeños para que acudan masivamente al estadio capitalino. La afición debe arropar al equipo como hace habitualmente cada fin de semana de competición. El evento celebra la presencia de dos de los mejores proyectos del panorama nacional.

La macrofiesta previa pretende unir a la sociedad tinerfeña en torno al deporte femenino de élite. La organización prepara actividades diversas para dinamizar los alrededores del recinto deportivo de Santa Cruz. Este encuentro supone una oportunidad única para ver a las estrellas internacionales en la isla.

El club espera que el ambiente festivo impulse a las jugadoras hacia una gesta deportiva. Las instituciones locales también colaboran para que el evento sea un éxito rotundo de participación. El Tenerife Femenino quiere demostrar su crecimiento institucional ante el club más potente de Europa.