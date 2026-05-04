Costa Adeje Tenerife vs FC Barcelona | J28 Liga F 25-26

Costa Adeje Tenerife vs FC Barcelona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 10 de mayo. Partido correspondiente a la J28 de la Liga F. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y FC Barcelona se enfrentan este domingo 10 de mayo, a partir de las 11:00 (hora canaria) en la Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 28 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs FC Barcelona | J28 Liga F

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar por 1-1 en su visita al Granada CF. El equipo de Yerai Martín se encuentra en la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el FC Barcelona ganó 2-1 en el partido de liga ante el Levante. El equipo se encuentra primero con 75 puntos.

Posiciones en la clasificación de Costa Adeje Tenerife y FC Barcelona

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 50 puntos. Por su parte, el equipo catalán ocua la primera posición, con 75 puntos, veinticinco puntos por encima del Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos entre Costa Adeje Tenerife y FC Barcelona

De los últimos cinco partidos que se habían enfrentado el Costa Adeje Tenerife y el FC Barcelona, el FC Barcelona ha ganado todos. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partidos ganados de los últimos cinco, habiendo empatado los otros dos. Sin embargo, el equipo catalán llega a este enfrentamiento tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y empatado el otro.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y FC Barcelona

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