El bañista estaba inconsciente en el mar en la playa de La Tejita y se encontraba en parada cardiorrespiratoria cuando llegaron los sanitarios

Un bañista de 32 años falleció este domingo tras sacarlo del mar con signos de ahogamiento en la playa de La Tejita, en el municipio de Granadilla de Abona, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso tuvo lugar sobre las 13:52 horas, cuando el 1-1-2 recibió una alerta comunicando que los socorristas habían sacado del agua a un bañista inconsciente. Los efectivos del Servicio de Salvamento en Playas rescataron al afectado y le prestaron los primeros auxilios hasta la llegada de los recursos sanitarios.

Muere un bañista de 32 años tras ahogarse en la playa de La Tejita, Tenerife. Europa Press

Signos de ahogamiento

A su llegada, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el hombre presentaba signos de ahogamiento y se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas con la ayuda de un desfibrilador semiautomático, pero no pudieron revertir la situación y confirmaron su fallecimiento. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes.