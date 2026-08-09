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Muere un motorista de 49 años en un accidente de tráfico en Haría

RTVC / Europa PRESS
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A la llegada de los sanitarios al lugar del accidente, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria

Un motorista de 49 años falleció este sábado por la tarde tras sufrir un accidente cuando circulaba por la carretera LZ-208, a su paso por el municipio de Haría (Lanzarote), informó el 112 de Canarias.

Informa. RTVC.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) recibió el aviso del siniestro a las 19:30 horas y movilizó dos ambulancias -una medicalizada y otra de soporte vital básico- pertenecientes al Servicio de Urgencias Canario (SUC), así como a agentes de la Policía Local, de la Guardia Civil y a efectivos de Protección Civil.

Parada cardiorrespiratoria

A la llegada de los sanitarios, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, que no dieron resultado y, finalmente, confirmaron su fallecimiento.

La Guardia Civil, por su parte, se encargó de regular el tráfico en la vía y de instruir el correspondiente atestado, mientras que los efectivos de Protección Civil y Policía Local colaboraron con el resto de recursos de emergencia. 

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