A las personas detenidas se les atribuyen 34 hechos delictivos que incluyen robos con violencia e intimidación

La Guardia Civil, ha detenido a ocho personas pertenecientes a una organización criminal considerada la más activa de la isla de Tenerife dedicada a cometer robos con violencia e intimidación en establecimientos comerciales.

A los detenidos se les atribuyen 34 hechos delictivos que incluyen robos con violencia e intimidación, robos con fuerza y sustracción de vehículos a motor. Tres de los detenidos han ingresado en prisión.

Registros domiciliarios

Imagen cedida por la Guardia Civil.

En la operación se han realizado cuatro registros domiciliarios, en los que fueron localizados numerosos efectos procedentes de los robos investigados, entre los que destacan joyas y tabaco, una placa identificativa de policía local, un arma simulada tipo subfusil, puños americanos, varios dispositivos táser, mazas, y llaves de vehículos de alquiler.

A raíz de detectar los agentes un incremento de asaltos a estaciones de servicios, restaurantes y establecimientos comerciales de diferentes municipios de la Isla de Tenerife, se dio comienzo a la investigación. Estos hechos generaron alarma social entre empresarios y comerciantes por la agresividad de los asaltantes.

Imagen cedida por la Guardia Civil.

Actividad delictiva

Tras cuatro meses de investigaciones, se identificó a ocho integrantes del grupo y se pudo conocer su estructura interna y documentar su actividad delictiva.

Los detenidos utilizaban vehículos de alquiler, o previamente sustraídos, a los que colocaban placas de matrículas robadas, cambiándolas continuamente para impedir su identificación y dificultar la labor policial. Además, realizaban continuas maniobras de vigilancia y contravigilancia, efectuaban los recorridos de reconocimiento de las zonas antes de actuar, y finalmente abandonaban los vehículos en zonas previamente seleccionadas como «zonas de enfriamiento», evitando así una vinculación inmediata con los hechos delictivos.

Los asaltos se cometían principalmente en horario nocturno. Actuaban encapuchados, empleando armas blancas de grandes dimensiones, pistolas táser, mazas y otros objetos contundentes con los que intimidaban a las víctimas, ejecutando los robos en apenas unos minutos y mostrando en todo momento gran agresividad.

Establecimientos afectados

Entre los efectos sustraídos figuran cajas fuertes con la recaudación diaria, importantes cantidades de dinero en efectivo, máquinas de cobro, tabaco y otros efectos, valorado en más de 60.000 euros, además de causar daños materiales en los establecimientos afectados, que superan los 100.000 euros.

Debido a la peligrosidad del grupo, se preparó un amplio dispositivo policial momentos previos a la comisión de un nuevo hecho delictivo, tras observar que algunos de los detenidos iban a dar un nuevo «golpe», dando como resultado la detención de ocho personas. En ese momento, los detenidos portaban gran cantidad de efectos con los que amedrentaban a las víctimas, como cuchillos de grandes dimensiones, dispositivos taser, mazas, capuchas y prendas de vestir destinadas a ocultar la identidad.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial, junto a las áreas de investigación de las compañías de El Puerto de la Cruz y de Playa de las Américas y con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS 8) y el Crupo Cinológico.