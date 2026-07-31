Violentos enfrentamientos en el intento masivo de entrada de personas a Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno y el ministro del interior viajarán este viernes a Ceuta

Cientos de personas han protagonizado en las primeras horas de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.

Vista del paso fronterizo de Beni-Enzar este viernes a primera hora. El paso fronterizo de Beni-Enzar, el único operativo entre España y Marruecos en Melilla, sigue cerrado desde anoche, cuando quedó inoperativo por intentos de entrada de migrantes, mientras se acumulan cientos de vehículos y viajeros de la Operación Paso del Estrecho (OPE) para pasar al país vecino. EFE/Paqui Sánchez

Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.

Los efectivos marroquíes lograron replegar inicialmente a los migrantes hacia el lado marroquí de la frontera, pero los grupos regresaron poco después con un número mayor de personas y comenzaron a lanzar pierdas contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.

Tras los enfrentamientos podían verse al menos seis vehículos quemados y numerosas piedras esparcidas por la carretera principal hacia la frontera.

Continua llegada de personas en la frontera con Ceuta

MELILLA, 30/07/2026.- Un miembro de la Guardia Civil espera la llegada de un migrante que ha cruzado de forma irregular en la noche de este jueves la frontera marroquí con Melilla. EFE / Giner.

La llegada de personas a las cercanías de la frontera con Ceuta no cesó durante toda la noche, con grupos procedentes de distintos puntos de Marruecos.

En la carretera y avenidas cercanas al paso fronterizo se ve a numerosas personas durmiendo en la calle o sobre el césped.

Varias personas que volvieron a la ciudad tras intentar sin éxito llegar a nado a Ceuta aseguraron haber visto a personas ahogadas, aunque este extremo no ha podido ser verificado por EFE. Tampoco ha habido un balance oficial sobre posibles heridos o daños materiales derivados de los enfrentamientos.

Accesos también a través de Melilla

Además, cerca del punto fronterizo de Beni Nsar en Nador se produjeron también violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de jóvenes, entre ellos muchos menores, que trataron de acceder a la ciudad española de Melilla tanto a través de la valla fronteriza como del puerto, ha alertado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).

La AMDH señaló que las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad y que las persecuciones derivaron en enfrentamientos.

Según la organización, varios miembros de las fuerzas auxiliares y algunos jóvenes resultaron heridos, mientras que un gran número de personas fue detenido.

También indicó que dos vehículos de las autoridades locales y otro utilizado para trasladar a los detenidos fueron incendiados, y que varias decenas de jóvenes lograron acceder a Melilla.