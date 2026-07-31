Violentos enfrentamientos en el intento masivo de entrada de personas a Ceuta y Melilla

El presidente del Gobierno y el ministro del interior viajarán este viernes a Ceuta
Cientos de personas han protagonizado en las primeras horas de este viernes violentos enfrentamientos en los perímetros fronterizos durante su intento de acceder desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.
Desde la localidad marroquí de Castillejos, fronteriza con la ciudad norteafricana española de Ceuta, grupos de personas intentaron forzar la valla y lanzaban piedras contras las fuerzas de seguridad desplegadas en la zona.
Los efectivos marroquíes lograron replegar inicialmente a los migrantes hacia el lado marroquí de la frontera, pero los grupos regresaron poco después con un número mayor de personas y comenzaron a lanzar pierdas contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos para dispersarlos.
Tras los enfrentamientos podían verse al menos seis vehículos quemados y numerosas piedras esparcidas por la carretera principal hacia la frontera.
Continua llegada de personas en la frontera con Ceuta
La llegada de personas a las cercanías de la frontera con Ceuta no cesó durante toda la noche, con grupos procedentes de distintos puntos de Marruecos.
En la carretera y avenidas cercanas al paso fronterizo se ve a numerosas personas durmiendo en la calle o sobre el césped.
Varias personas que volvieron a la ciudad tras intentar sin éxito llegar a nado a Ceuta aseguraron haber visto a personas ahogadas, aunque este extremo no ha podido ser verificado por EFE. Tampoco ha habido un balance oficial sobre posibles heridos o daños materiales derivados de los enfrentamientos.
Accesos también a través de Melilla
Además, cerca del punto fronterizo de Beni Nsar en Nador se produjeron también violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y cientos de jóvenes, entre ellos muchos menores, que trataron de acceder a la ciudad española de Melilla tanto a través de la valla fronteriza como del puerto, ha alertado la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).
La AMDH señaló que las autoridades desplegaron un amplio dispositivo de seguridad y que las persecuciones derivaron en enfrentamientos.
Según la organización, varios miembros de las fuerzas auxiliares y algunos jóvenes resultaron heridos, mientras que un gran número de personas fue detenido.
También indicó que dos vehículos de las autoridades locales y otro utilizado para trasladar a los detenidos fueron incendiados, y que varias decenas de jóvenes lograron acceder a Melilla.