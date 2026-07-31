Nira Fierro defiende en ‘La Retranca’ la respuesta del PSOE ante los presuntos casos de corrupción y mantiene su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero

El Partido Socialista Canario defendió este jueves que actúa «de forma contundente» ante los presuntos casos de corrupción que afectan al entorno del partido y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así lo aseguró la secretaria de Organización del PSOE en las islas, Nira Fierro, durante su participación en ‘La Retranca‘, el espacio de análisis de actualidad de Televisión Canaria.

La dirigente socialista también reiteró el apoyo de su formación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y defendió su presunción de inocencia, mostrando su confianza en que pueda explicar su situación en sede judicial.

Fierro defendió que «se investigue lo que se tenga que investigar», aunque matizó que «una cosa es que se dediquen horas de televisión y otra que los tiempos de la Justicia sean los mismos que los de los medios de comunicación».

Las declaraciones se produjeron durante el último programa de la primera temporada de ‘La Retranca’, que dedicó buena parte de su análisis a la agenda judicial que marcará el inicio del próximo curso político. Presentado por Mayer Trujillo y Marta Rodríguez, el espacio reunió además al presidente de Drago Canarias, Alberto Rodríguez, y a los periodistas Francisco Pomares y Juan García Luján para analizar la actualidad política y las perspectivas del Gobierno de cara a los próximos meses.

Crisis migratoria en Ceuta

El programa también abordó la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a Ceuta, la mayor crisis migratoria vivida en la ciudad autónoma desde 2021. Sobre esta situación, Nira Fierro aseguró sentirse impactada por las imágenes conocidas durante la jornada y apostó por respaldar tanto al Gobierno de Ceuta como al Ejecutivo central para afrontar la situación.

Incendios y seguridad en las costas

Durante la emisión también hubo espacio para analizar las olas de calor y el riesgo de incendios forestales. El director insular de Emergencias del Cabildo de Gran Canaria, Federico Grillo, recordó que una parte importante de los incendios registrados en la isla tiene su origen en imprudencias y apeló a extremar las precauciones durante los episodios de altas temperaturas.

La edición se completó con un análisis sobre el aumento de los accidentes acuáticos en Canarias durante la primera mitad de 2026 y las posibles medidas para reducir el número de víctimas. Con este programa finalizó la primera temporada de ‘La Retranca’, cuyos programas pueden volver a verse en la plataforma digital de RTVC Canarias Play.