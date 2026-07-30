Canarias sufre una jornada infernal con temperaturas que superan los 41 grados

Gran Canaria registra los valores más altos del archipiélago durante esta segunda alerta de julio

Canarias afronta este jueves una nueva alerta máxima por temperaturas extremas. El termómetro superó los 41 grados en Gran Canaria debido al aire cálido. Consecuentemente, los residentes buscan refugio urgente frente a este sofocante calor.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Este episodio agobiante continuará empeorando durante los próximos días. Las medianías del sur y oeste sufrirán especialmente las consecuencias climáticas. Por ello, las autoridades recomiendan ahora mismo tener extrema precaución.

Más de 40 grados en Gran Canaria

Gran Canaria lidera nuevamente la subida de los termómetros este jueves. Santa Lucía de Tirajana marcó 41,9 grados durante la tarde. El barrio de Rosiana Baja sintió un ambiente puramente caliente. Las calles lucían completamente vacías ante este clima tan insoportable. Por consiguiente, los vecinos prefirieron quedarse resguardados en casa.

Por su parte, San Bartolomé de Tirajana también registró valores extremos. Fataga alcanzó unos asfixiantes 40,6 grados durante esta misma jornada. Sin embargo, algunas personas salieron bien preparadas a la calle.

Impacto en el resto del archipiélago

El calor extremo afectó igualmente a las demás islas canarias. El Hierro superó los 40 grados. En San Sebastián de La Gomera se ha alcanzado casi los 40 grados

Asimismo, Tenerife notificó altas temperaturas durante toda la calurosa jornada. Guía de Isora registró máximas muy cercanas a los 40 grados. En consecuencia, la playa de Las Teresitas recibió a muchos bañistas.

Prácticamente todo el archipiélago sobrepasó los 35 grados de máxima. Mientras muchos aprovecharon para ir a la playa, algunos residentes locales calificaron la situación como horrible.

Perspectivas para los próximos días

Este intenso calor permanecerá en las islas durante varios días más. El fenómeno meteorológico traerá además calima al territorio canario. Así que el polvo en suspensión dificultará mucho la visibilidad.

El mes de julio termina exactamente como empezó. El Gobierno autonómico mantiene activas cuatro prealertas por temperaturas máximas. Las islas afrontan la segunda alerta oficial del mes por calor. Los expertos meteorológicos avisan que las temperaturas subirán todavía más.