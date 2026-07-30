Un año más, el Cabildo de Lanzarote y La Graciosa saluda a los menores de los campamentos de refugiados de Tinduf a su llegada

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, dio la bienvenida oficial al grupo y agradeció a las familias lanzaroteñas su generosidad e implicación con el programa ‘Vacaciones en Paz’, un proyecto solidario con presencia en la isla desde hace varias décadas.

Lanzarote da la bienvenida a los menores saharauis del programa ‘Vacaciones en Paz’ / Cabildo de Lanzarote

“Es un absoluto orgullo institucional y personal para Lanzarote abrir un verano más las puertas de la isla para acoger a estos menores, consolidando una red de solidaridad humana indispensable que, año tras año y desde hace más de tres décadas, demuestra el carácter hospitalario de nuestra sociedad”, afirmó.

En esta edición de 2026, la isla acoge a un grupo de seis menores, tres de los cuales disfrutarán este año de su último verano con este programa por el límite de edad establecido, aunque a su vez eso permitirá abrir el cupo rotatorio para que nuevos pequeños se beneficien a futuro de esta experiencia de convivencia.

Un compromiso histórico ante una causa justa

El consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, incidió en la trascendencia del apoyo continuado desde la administración local. “Este programa refleja el compromiso histórico de la comunidad lanzaroteña con una causa justa. Desde el Cabildo seguiremos apoyando año tras año este programa para brindar una mejora significativa en su calidad de vida a unos menores que, en su día a día, sufren durísimas condiciones”, señaló el consejero.

En tanto, el delegado de la Delegación Saharaui para Canarias, Alisalem Sidi Zein, expresó que “esta isla es históricamente conocida por su solidaridad con el pueblo saharaui”, reiterando que “siempre han obtenido una gran generosidad por instituciones, residentes e integrantes del programa, de un territorio con el que compartimos historial y hasta paisaje”. Por último, sugirió la posibilidad de que la isla pueda acoger una “antena” de la Delegación Saharaui para Canarias, lo que facilitaría el acceso a más ayudas.

Asimismo, el presidente de la Asociación Saharaui en Lanzarote, Breica Cori Habadi, reiteró el “agradecimiento de corazón a las familias y al pueblo lanzaroteño por su acogida a estos menores, recordando que siempre tienen las puertas abiertas y están dispuestos a ayudar para resolver cualquier duda o situación que pueda darse durante el periodo de acogida, sirviendo como soporte a las familias”.

Programa «Verano en paz»

Al encuentro de bienvenida del Programa ‘Verano en Paz’ 2026 acudieron diversos familiares y representantes de la asociación, así como personas afines. Entre ellos, emocionó especialmente el testimonio del doctor Mohamed Salem, quien durante la recepción expresó que “él fue un niño de Verano en Paz”, y ahora ejerce como médico.

Durante su estancia en Lanzarote, estos seis menores que integran la edición 2026 del programa ‘Verano en Paz’, cinco niños y una niña, participarán junto a sus familias de acogida en diversas actividades deportivo-culturales que, entre otras, se concentrarán en diversas visitas a centros de ocio, como el parque temático Rancho Texas o al parque acuático de diversión AquaLava.

Asimismo, el programa cuenta con un fuerte peso asistencial que garantiza la realización de chequeos médicos, exámenes ópticos o revisiones odontológicas, para evaluar su estado de salud general; y además destaca como una oportunidad idónea para mejorar su nivel de español.